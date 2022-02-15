Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко (блогер "Злий Одесит") про підсумки переговорів Олафа Шольца та Володимира Путіна

Завершилася зустріч президента Росії та канцлера ФРН.

Що зрештою?

Путін зазначив, що Росія продовжить постачання газу через Україну навіть після 2024 року, якщо буде попит та рентабельність.

Але слід розуміти, що навіть у разі ефемерного запуску "Північного потоку-2" Росія не зможе обійтися без української ГТС. У свою чергу, Росія, заради шантажу та тиску, як вона показала у 2021 році, готова буде піти на збитки, лише крізь тріск по швах досягти свого.

Путін зауважив, що у відповідях НАТО та США щодо гарантій безпеки є моменти, які Росія готова обговорювати, включаючи РСМД та військову транспарентність.

Після того як Росія сама порушила договір РСМД, створивши ракети 9М729 для ОТРК "Іскандер" і розмістила їх у Калінінградській області, вона заговорила про РСМД. Дешеве лавірування шантажиста, не більше не менше.

Путін заявив, що зрушень у питаннях особливого статусу Донбасу, проведенні місцевих виборів там і досі немає.

Але при цьому Путін забув згадати про те, що навіть першого пункту Мінських угод не дотримується, не кажучи вже, що вибори мають проводитись після встановлення контролю Україною над кордоном з Росією та виведення окупаційних військ з окупованої частини Донбасу. Читайте пункт 9-11 з урахуванням пункту 10.

Путін не зміг не згадати, що в Україні систематично порушуються права російськомовного населення.

Дивно, але я, як українець, який вільно володіє українською та російською, за свої сорок років життя в Україні ще жодного разу не відчував проблем із порушенням моїх прав. І навіть зараз цей текст [в оригиналі — ред.] написаний російською мовою, як і 14621 текст з 2014 року.

По суті Володимир Путін зайвий раз підтвердив той факт, що він як мінімум балабол, а як максимум людина, слова якої ніколи не слід сприймати всерйоз.