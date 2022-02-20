Главный редактор Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар о проблемах с авиасообщением Украины в свете угрозы войны с Россией

Эти двое уже вошли в историю…

Шаг первый. В 12:00 в этот понедельник ВСЕ авиакомпании мира должны были прекратить летать в Борисполь.

В 20:00 в воскресенье собирается экстренный Кабмин. В 22:00 — бюджетный комитет ВР.

Антикризисное решение проблемы презентует молодая первая вице премьер-тире-министр экономики Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко

Оно просто и элегантно звучит, даже для тех, кто не разбирается в рынке авиаперевозок!

Лондонские перестраховочные компании отказались страховать риски полетов в Украину? Они не верят в Украину? — Правительство Украины верит в Украину! Оно создает Государственный перестраховочный фонд — и покрывает риски всех международных перевозчиков. Лондонский "Ллойд" не верит? — Это его право! Мы сами в себя верим!

Кстати, полумиллиардный (в долларах) фонд — это не затраты. Это — "депозит"!

Который, если бы идея сработала до конца — принес бы еще сотни миллионов долларов прибыли от страховых вложений!

Но Сити оф Лондон опомнился довольно быстро — уже в среду в Борисполь возобновили полеты 94 мировые авиакомпании.

Шаг второй. "Люфтганза" (видно, обслушавшись "Раши Тудей" и на неделю отстав от тренда) вдруг объявила, что она перестанет к нам летать!

И Герой Номер Два у нас — Александр Кубраков, министр инфраструктуры!

Александр Кубраков

Он молниеносно заявляет, что в рамках соглашения "открытое небо" и "слот на слот" МАУ готово заместить все рейсы Люфтганзы! В Германию, Голландию и Швейцарию!

Мы 10 лет сражались за эти слоты, у нас ничего не получалось, нам не давали даже паритетное количество вылетов, а вот теперь, когда вы сами оставили рынок — мы готовы его "занять"! Пускай нам будет хуже, если вы правы, а мы не правы!

И в первом, и во втором случае — молниеносная компетентная реакция — сутки в сутки! Что почти немыслимо даже для западных чиновников, не говоря уже о наших…

Да уж…

Не привыкли мы хвалить, конечно же, ни Президента, ни Министров, но видно сегодня день такой, что конечно же стоит… Просто вот есть за что…

P.S. Данный пост, конечно же, не является политической агитацией/контрагитацией ни за одну из партий. Когда придет время выборов, голосуйте как знаете. Не мое дело вас агитировать.

Я просто написал этот пост, чтобы не забыть собственные мысли и чувства! И отдельные государственные решения, к которым и мы приложились (хотя это закрытая информация), для того, чтобы воздушные ворота страны, несмотря на лицо Агрессии у них — оставались открытыми!

Ну и, нам приятно, осознавать, что наш совершенно маленький вклад в этом есть.

Эти двое — Кубраков и Свириденко, — реально молодцы. Нужно отдать им сегодня должное…