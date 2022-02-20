Головний редактор Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар про проблеми з авіасполученням України через загрозу війні з Росією

Ці двоє вже увійшли до історії…

Крок перший. О 12:00 цього понеділка всі авіакомпанії світу повинні були припинити літати в Бориспіль.

О 20:00 у неділю збирається екстрений Кабмін. О 22:00 — бюджетний комітет ВР.

Антикризове вирішення проблеми презентує молода перша віце-прем’єр-тире-міністр економіки Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко

Воно просто і елегантно звучить навіть для тих, хто не розуміється на ринку авіаперевезень!

Лондонські перестрахувальні компанії відмовилися страхувати ризики польотів до України? Вони не вірять в Україну? — Уряд України вірить в Україну! Він створює Державний перестрахувальний фонд і покриває ризики всіх міжнародних перевізників. Лондонський "Ллойд" не вірить? — Це його право! Ми самі віримо в себе!

До речі, півмільярдний (у доларах) фонд це — не витрати. Це — "депозит"!

Який, якби ідея спрацювала до кінця, приніс би ще сотні мільйонів доларів прибутку від страхових вкладень!

Але Сіті оф Лондон схаменувся досить швидко — вже в середу в Бориспіль відновили польоти 94 світові авіакомпанії.

Крок другий. "Люфтганза" (видно, переслухавши "Раші Тудей" і на тиждень відставши від тренду) раптом оголосила, що вона перестане до нас літати!

І Герой Номер Два у нас — Олександр Кубраков, міністр інфраструктури!

Олександр Кубраков

Він блискавично заявляє, що у рамках угоди "відкрите небо" та "слот на слот" МАУ готове замістити всі рейси Люфтганзи! У Німеччину, Голландію та Швейцарію!

Ми 10 років боролися за ці слоти, у нас нічого не виходило, нам не давали навіть паритетну кількість вильотів, а ось тепер, коли ви залишили ринок — ми готові його "зайняти"! Нехай нам буде гірше, якщо ви маєте рацію, а ми не маємо рації!

І в першому, і в другому випадку — блискавична компетентна реакція — доба в добу! Що майже неможливо навіть для західних чиновників, не кажучи вже про наших…

Що ж…

Не звикли ми хвалити, звичайно ж, ні Президента, ні Міністрів, але видно сьогодні день такий, що, звичайно ж, варто… Просто ось є за що...

P.S. Ця публікація, звичайно ж, не є політичною агітацією/контрагітацією за жодну з партій. Коли настане час виборів, голосуйте як знаєте. Не моя справа вас агітувати.

Я просто написав це, щоб не забути власні думки та почуття! І окремі державні рішення, до яких і ми доклалися (хоча це закрита інформація), для того, щоб повітряні ворота країни попри обличчя Агресії біля них залишалися відкритими!

Ну і нам приємно усвідомлювати, що наш маленький внесок у цьому є.

Ці двоє — Кубраков та Свириденко — реально молодці. Потрібно віддати їм сьогодні належне…