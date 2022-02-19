Чекаємо на нову катастрофу? Світ уважно стежить за авіарейсами в Україні

Користувачі Flightradar уважно відстежують ситуацію в Україні

На тлі загострення ситуації на Донбасі Україна потрапила в центр уваги людей з усього світу. Наприклад, багатьом виявились цікавими дані про польоти внутрішніх рейсів.

На це вказав користувач мережі Денис Ярошенко у своєму Фейсбуку.

"Ще ніколи рейси на кшталт "Київ — Запоріжжя" не були у центрі уваги світової спільноти", — написав він.

Він пояснив, що на сервісі Flightradar є своєрідний топ рейсів, за якими стежить найбільша кількість користувачів. Наразі, каже Ярошенко, вся перша десятка рейсів є літаками, які або виконують внутрішні рейси, або вилетіли з України.

Він висловив думку, що така увага може свідчити про те, що весь світ спостерігає за тим, чи не сталося якесь НП над східними регіонами нашої країни.

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Як повідомлялося раніше, з 17 лютого різко побільшало обстрілів позицій українських захисників на Донбасі. Крім того, під обстріл потрапили населені пункти на підконтрольних територіях, серед яких Станиця Луганська та Мар’їнка.

Після цього ватажки бойовиків т.зв. "ДНР" та "ЛНР" закликали жителів непідконтрольних Україні територій виїхати до Ростовської області Росії через інформацію про те, що нібито президент України Володимир Зеленський планує віддати ЗСУ наказ про настання. У Києві цю інформацію спростовують.