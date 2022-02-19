Укр

Ждём новую катастрофу? Мир пристально следит за авиарейсами в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Полеты украинских самолетов приковали к себе большое внимание
Полеты украинских самолетов приковали к себе большое внимание

Пользователи Flightradar пристально отслеживают ситуацию в Украине

На фоне обострения ситуации на Донбассе, Украина попала в центр внимания людей со всего мира. Например, многим оказались интересны данные о полетах внутренних рейсов.

На это указал пользователь сети Денис Ярошенко в своем Фейсбук.

"Еще никогда рейсы типа "Киев — Запорожье" не были в центре внимания мирового сообщества", — написал он.

Он объяснил, что на сервисе Flightradar есть своеобразный топ выполняемых рейсов, за которыми следит наибольшее число пользователей. В настоящее время, говорит Ярошенко, вся первая десятка рейсов являются самолетами, которые либо выполняют внутренние рейсы, либо вылетели из Украины.

Он выразил мнение, что такое внимание может свидетельствовать о том, что весь мир наблюдает за тем, не случилось ли какое-либо ЧП над восточными регионами нашей страны.

Как сообщалось ранее, с 17 февраля резко увеличилось количество обстрелов позиций украинских защитников на Донбассе. Кроме того, под обстрелы попали населенные пункты на подконтрольных территориях, в числе которых Станица Луганская и Марьинка.

После этого главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" призвали жителей неподконтрольных Украине территорий уехать в Ростовскую область России из-за информации о том, что якобы президент Украины Владимир Зеленский планирует отдать ВСУ приказ о наступлении. В Киеве эту информацию опровергают.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс
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