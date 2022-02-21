Укр

Совет безопасности Путина – это билет на войну. И он уже выписан - Сергей Рахманин

Автор
Сергей Рахманин Сергей Рахманин
Дата публикации
Читати українською
Автор
100
Совет безопасности Путина – это билет на войну. И он уже выписан Новость обновлена 21 февраля 2022, 20:00

О том, к чему готовиться Украине после заседания Совбеза РФ, пишет журналист и народный депутат Сергей Рахманин.

Объективная реальность — вводить военное положение в Донецкой и Луганской областях и других приграничных с врагом регионах, а также объявлять призыв резервистов первой очереди следует УЖЕ.

Не дожидаясь окончательного решения путина. Сегодняшний совет России – это билет на войну. Пока не предъявлен, но уже выписан.

А к войне нужно готовиться не только речами. Пусть и яркими.

***

Напомним, В понедельник, 21 февраля, Совет безопасности РФ провел открытое заседание по признанию Российской Федерацией независимости самопровозглашенных т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Срочное заседание в РФ объяснили обращением Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании "народных республик Донбасса" из-за якобы "агрессии со стороны Украины".

Путин пообещал принять решение до конца дня. "Телеграф" собрал важнейшие и резонансные цитаты , прозвучавшие на российском Совбезе.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Владимир Путин
Новости России
Путин сказал Макрону и Шольцу, признает ли он "ДНР-ЛНР"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин сказал Макрону и Шольцу, признает ли он "ДНР-ЛНР"
Дата публикации
Категория
Полиция у дома Медведчука
Дом Медведчука в Киеве окружила полиция — СМИ
Дата публикации
Категория
На Донбассе участились обстрелы
Из-за обстрелов боевиков люди сидят без света и воды, но в фейки РФ – не верят: что происходит на линии столкновения (фото)
Дата публикации
Категория
Совет безопасности ООН
Украина потребовала помощи ООН из-за России: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Путин намекает, что готов признать ОРДЛО
Россия взяла курс на признание "ЛНР"-"ДНР": главные заявления на Совбезе РФ (обновляется)