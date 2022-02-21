Совет безопасности Путина – это билет на войну. И он уже выписан - Сергей Рахманин
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О том, к чему готовиться Украине после заседания Совбеза РФ, пишет журналист и народный депутат Сергей Рахманин.
Объективная реальность — вводить военное положение в Донецкой и Луганской областях и других приграничных с врагом регионах, а также объявлять призыв резервистов первой очереди следует УЖЕ.
Не дожидаясь окончательного решения путина. Сегодняшний совет России – это билет на войну. Пока не предъявлен, но уже выписан.
А к войне нужно готовиться не только речами. Пусть и яркими.
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Напомним, В понедельник, 21 февраля, Совет безопасности РФ провел открытое заседание по признанию Российской Федерацией независимости самопровозглашенных т.н. "ЛНР" и "ДНР".
Срочное заседание в РФ объяснили обращением Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о признании "народных республик Донбасса" из-за якобы "агрессии со стороны Украины".
Путин пообещал принять решение до конца дня. "Телеграф" собрал важнейшие и резонансные цитаты , прозвучавшие на российском Совбезе.
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