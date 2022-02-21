Рада безпеки Путіна - це квиток на війну. І його вже виписано - Сергій Рахманін
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Про те, до чого готуватится Україні після засідання Радбезу РФ, пише журналіст і народний депутат Сергій Рахманін
Об'єктивна реальність — запроваджувати воєнний стан у Донецькій і Луганській областях та інших прикордонних із ворогом регіонах, а також оголошувати призов резервістів першої черги треба ВЖЕ.
Не чекаючи остаточного рішення путіна. Сьогоднішній совбєз рф — це квиток на війну. Ще не пред'явлений, але вже виписаний.
А до війни треба готуватися не лише промовами. Нехай і яскравими.
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Нагадаємо, У понеділок, 21 лютого, Рада безпеки РФ провела відкрите засідання щодо визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених т.з. "ЛНР" та "ДНР".
Термінове засідання в РФ пояснили зверненням Держдуми до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "народних республік Донбасу" через нібито "агресію з боку України".
Путін пообіцяв ухвалити рішення вже до кінця дня. "Телеграф" зібрав найважливіші та резонансні цитати, що прозвучали на російському Раді безпеки.
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