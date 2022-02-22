Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин считает, что в Украине настало время перезагрузить государство и экономику.

У Украины не будет второго такого шанса стать Южной Кореей Европы!

Вы же помните, что в момент своего разделения в 1945 году Северная Корея была промышленной, а Южная аграрной?

Что с ними произошло за последние 50 лет?

Южная Корея — процветающее, технологически развитое уважаемое в Мире государство!

Она одна из стран Азиатских Экономических Тигров, которая показала чудеса экономического развития, формально и сегодня находясь в состоянии войны с противником имеющим ядерное оружие!

Напомню ключевые факторы успеха стран Азиатских экономических тигров:

1. В момент начала развития они находились (а некоторые и сейчас находятся) в состоянии войны!

Это мощный отрезвляющий фактор для нации и фактор мобилизации элит.

Ничто не объединяет нацию так как общее горе или трагедия. Риск войны — мощнее каждого из них.

Не важно сколько у тебя заводов или денег, если завтра война все это заберет, как и твою жизнь и жизни твоих близких.

2. Авторитарный стиль правления.

Да, режим военного времени он такой. В демократии реформы не делаются.

Как говорил Бендукидзе: "Реформы делаются быстро или это не реформы".

Авторитарное правление позволяло действовать быстро.

Сингапур, Южная Корея — самые яркие примеры.

Но есть риск свалиться в диктатуру как Северная Корея или ранний Китай (или не ранний)

И здесь выручал третий фактор.

3. Неформальный контроль этих правителей со стороны Англо-Саксов (Преимущественно, США, но Гонконг удачно развивался под Бритами)

Самый яркий пример — Сингапур.

Британские суды (и верховная юрисдикция в Лондоне) как фактор борьбы с коррупцией и равного правосудия для всех.

Государственная служба — это сервисная функция для граждан.

Налоги — плата за качественный сервис.

Меритократия. Госслужащие имеют зарплату в среднем на 20% выше рынка и имеют самый высокий конкурс.

Это залог процветания стран.

Плюс Англо-Саксы обеспечили безопасность, разместив свои военные базы.

4. Ну и, пожалуй, важнейший фактор. Деньги Англо-Саксов!

Инвестиции, технологии и эффективная налоговая политика сделали эти страны теми самыми экономическими тиграми!

Южная Корея в отдельные годы получала от США до 9% ВВП в виде помощи (технической, финансовой). Не кредиты, не инвестиции, а помощь из бюджета!

Сингапур, Гонконг долгое время были налоговыми гаванями, что способствовало притоку новых инвестиций.

Сингапур с населением 5 млн человек в прошлом году привлек более $150 млн инвестиций!

Ни на что не намекаю, но…

Мы имеем сильнейшего врага, которого только можно представить

Нация сегодня монолитна как никогда

Никто из моих друзей не уезжает, бизнесы не закрывает

Мы нация воинов — казаков, которые могут доверять власть сильному лидеру. Но могут его и сносить, если не оправдал доверие.

1. Сегодня идеальное время для перезагрузки нашего государства!

2. Для построения партнерских отношений с сильнейшими мировыми игроками (те же АнглоСаксы, где Британия нам уже подставила плечо)

3. Для открытия британских судов и перезагрузки системы отношений внутри страны.

4. Для радикального изменения налогового законодательства, которое вместе с британскими судами сделает Украину магнитом для инвесторов

6. Для перезагрузки экономики:

Создание цифрового государства и всего государственного сервиса

Создание сильного ВПК, машиностроения, авиакосмоса

Создания сильного сектора услуг (ведь британское право и налоговое поле этому только способствуют)

Превращения Украины в производственный и логистический хаб Европы

Созданием с нуля лучшей системы образования и медицины.

И самой сильной системы безопасности Европы, включая космическую и кибер безопасность.

Повторю вопрос, когда у Украины будет еще такой шанс?

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