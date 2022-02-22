У Украины не будет второго такого шанса стать Южной Кореей Европы - Анатолий Амелин
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Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин считает, что в Украине настало время перезагрузить государство и экономику.
У Украины не будет второго такого шанса стать Южной Кореей Европы!
Вы же помните, что в момент своего разделения в 1945 году Северная Корея была промышленной, а Южная аграрной?
Что с ними произошло за последние 50 лет?
Южная Корея — процветающее, технологически развитое уважаемое в Мире государство!
Она одна из стран Азиатских Экономических Тигров, которая показала чудеса экономического развития, формально и сегодня находясь в состоянии войны с противником имеющим ядерное оружие!
Напомню ключевые факторы успеха стран Азиатских экономических тигров:
1. В момент начала развития они находились (а некоторые и сейчас находятся) в состоянии войны!
- Это мощный отрезвляющий фактор для нации и фактор мобилизации элит.
- Ничто не объединяет нацию так как общее горе или трагедия. Риск войны — мощнее каждого из них.
- Не важно сколько у тебя заводов или денег, если завтра война все это заберет, как и твою жизнь и жизни твоих близких.
2. Авторитарный стиль правления.
Да, режим военного времени он такой. В демократии реформы не делаются.
Как говорил Бендукидзе: "Реформы делаются быстро или это не реформы".
Авторитарное правление позволяло действовать быстро.
Сингапур, Южная Корея — самые яркие примеры.
Но есть риск свалиться в диктатуру как Северная Корея или ранний Китай (или не ранний)
И здесь выручал третий фактор.
3. Неформальный контроль этих правителей со стороны Англо-Саксов (Преимущественно, США, но Гонконг удачно развивался под Бритами)
- Самый яркий пример — Сингапур.
- Британские суды (и верховная юрисдикция в Лондоне) как фактор борьбы с коррупцией и равного правосудия для всех.
- Государственная служба — это сервисная функция для граждан.
- Налоги — плата за качественный сервис.
- Меритократия. Госслужащие имеют зарплату в среднем на 20% выше рынка и имеют самый высокий конкурс.
- Это залог процветания стран.
- Плюс Англо-Саксы обеспечили безопасность, разместив свои военные базы.
4. Ну и, пожалуй, важнейший фактор. Деньги Англо-Саксов!
- Инвестиции, технологии и эффективная налоговая политика сделали эти страны теми самыми экономическими тиграми!
- Южная Корея в отдельные годы получала от США до 9% ВВП в виде помощи (технической, финансовой). Не кредиты, не инвестиции, а помощь из бюджета!
- Сингапур, Гонконг долгое время были налоговыми гаванями, что способствовало притоку новых инвестиций.
- Сингапур с населением 5 млн человек в прошлом году привлек более $150 млн инвестиций!
Ни на что не намекаю, но…
- Мы имеем сильнейшего врага, которого только можно представить
- Нация сегодня монолитна как никогда
- Никто из моих друзей не уезжает, бизнесы не закрывает
- Мы нация воинов — казаков, которые могут доверять власть сильному лидеру. Но могут его и сносить, если не оправдал доверие.
1. Сегодня идеальное время для перезагрузки нашего государства!
2. Для построения партнерских отношений с сильнейшими мировыми игроками (те же АнглоСаксы, где Британия нам уже подставила плечо)
3. Для открытия британских судов и перезагрузки системы отношений внутри страны.
4. Для радикального изменения налогового законодательства, которое вместе с британскими судами сделает Украину магнитом для инвесторов
6. Для перезагрузки экономики:
- Создание цифрового государства и всего государственного сервиса
- Создание сильного ВПК, машиностроения, авиакосмоса
- Создания сильного сектора услуг (ведь британское право и налоговое поле этому только способствуют)
- Превращения Украины в производственный и логистический хаб Европы
- Созданием с нуля лучшей системы образования и медицины.
- И самой сильной системы безопасности Европы, включая космическую и кибер безопасность.
Повторю вопрос, когда у Украины будет еще такой шанс?
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