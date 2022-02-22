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У Украины не будет второго такого шанса стать Южной Кореей Европы - Анатолий Амелин

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Анатолий Амелин Анатолий Амелин
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Украина способна кардинально изменить ситуацию в стране, если воспользуется шансом Новость обновлена 22 февраля 2022, 11:10
Украина способна кардинально изменить ситуацию в стране, если воспользуется шансом

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин считает, что в Украине настало время перезагрузить государство и экономику.

У Украины не будет второго такого шанса стать Южной Кореей Европы!

Вы же помните, что в момент своего разделения в 1945 году Северная Корея была промышленной, а Южная аграрной?

Что с ними произошло за последние 50 лет?

Южная Корея — процветающее, технологически развитое уважаемое в Мире государство!

Она одна из стран Азиатских Экономических Тигров, которая показала чудеса экономического развития, формально и сегодня находясь в состоянии войны с противником имеющим ядерное оружие!

Напомню ключевые факторы успеха стран Азиатских экономических тигров:

1. В момент начала развития они находились (а некоторые и сейчас находятся) в состоянии войны!

  • Это мощный отрезвляющий фактор для нации и фактор мобилизации элит.
  • Ничто не объединяет нацию так как общее горе или трагедия. Риск войны — мощнее каждого из них.
  • Не важно сколько у тебя заводов или денег, если завтра война все это заберет, как и твою жизнь и жизни твоих близких.

2. Авторитарный стиль правления.

Да, режим военного времени он такой. В демократии реформы не делаются.

Как говорил Бендукидзе: "Реформы делаются быстро или это не реформы".

Авторитарное правление позволяло действовать быстро.

Сингапур, Южная Корея — самые яркие примеры.

Но есть риск свалиться в диктатуру как Северная Корея или ранний Китай (или не ранний)

И здесь выручал третий фактор.

3. Неформальный контроль этих правителей со стороны Англо-Саксов (Преимущественно, США, но Гонконг удачно развивался под Бритами)

  • Самый яркий пример — Сингапур.
  • Британские суды (и верховная юрисдикция в Лондоне) как фактор борьбы с коррупцией и равного правосудия для всех.
  • Государственная служба — это сервисная функция для граждан.
  • Налоги — плата за качественный сервис.
  • Меритократия. Госслужащие имеют зарплату в среднем на 20% выше рынка и имеют самый высокий конкурс.
  • Это залог процветания стран.
  • Плюс Англо-Саксы обеспечили безопасность, разместив свои военные базы.

4. Ну и, пожалуй, важнейший фактор. Деньги Англо-Саксов!

  • Инвестиции, технологии и эффективная налоговая политика сделали эти страны теми самыми экономическими тиграми!
  • Южная Корея в отдельные годы получала от США до 9% ВВП в виде помощи (технической, финансовой). Не кредиты, не инвестиции, а помощь из бюджета!
  • Сингапур, Гонконг долгое время были налоговыми гаванями, что способствовало притоку новых инвестиций.
  • Сингапур с населением 5 млн человек в прошлом году привлек более $150 млн инвестиций!

Ни на что не намекаю, но…

  • Мы имеем сильнейшего врага, которого только можно представить
  • Нация сегодня монолитна как никогда
  • Никто из моих друзей не уезжает, бизнесы не закрывает
  • Мы нация воинов — казаков, которые могут доверять власть сильному лидеру. Но могут его и сносить, если не оправдал доверие.

1. Сегодня идеальное время для перезагрузки нашего государства!

2. Для построения партнерских отношений с сильнейшими мировыми игроками (те же АнглоСаксы, где Британия нам уже подставила плечо)

3. Для открытия британских судов и перезагрузки системы отношений внутри страны.

4. Для радикального изменения налогового законодательства, которое вместе с британскими судами сделает Украину магнитом для инвесторов

6. Для перезагрузки экономики:

  • Создание цифрового государства и всего государственного сервиса
  • Создание сильного ВПК, машиностроения, авиакосмоса
  • Создания сильного сектора услуг (ведь британское право и налоговое поле этому только способствуют)
  • Превращения Украины в производственный и логистический хаб Европы
  • Созданием с нуля лучшей системы образования и медицины.
  • И самой сильной системы безопасности Европы, включая космическую и кибер безопасность.

Повторю вопрос, когда у Украины будет еще такой шанс?

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Теги:
#Украина #Экономика #Россия #Угроза #Вторжение #Перезагрузка
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