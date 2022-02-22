Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін вважає, що в Україні настав час перезавантажити державу та економіку.

Україна не матиме другого такого шансу стати Південною Кореєю Європи!

Ви ж пам’ятаєте, що у момент свого поділу 1945 року Північна Корея була промисловою, а Південна аграрною?

Що з ними сталося протягом останніх 50 років?

Південна Корея — процвітаюча, технологічно розвинена держава, що шанується у Світі!

Вона одна з країн Азійських Економічних Тигрів, яка показала чудеса економічного розвитку, формально і сьогодні перебуваючи у стані війни з супротивником, який має ядерну зброю!

Нагадаю ключові фактори успіху країн Азійських економічних тигрів:

1. У момент початку розвитку вони перебували (а деякі й зараз перебувають) у стані війни!

Це потужний протверезний фактор для нації та фактор мобілізації еліт.

Ніщо не об’єднує так, як загальне горе чи трагедія. Ризик війни — потужніший за кожного з них.

Не важливо скільки в тебе заводів чи грошей, якщо завтра війна все це забере, як і твоє життя та життя твоїх близьких.

2. Авторитарний стиль правління.

Так, режим воєнного часу він такий. У демократії реформи не роблять.

Як говорив Бендукідзе: "Реформи робляться швидко, або це не реформи".

Авторитарне правління дозволяло діяти швидко.

Сінгапур, Південна Корея – найяскравіші приклади.

Але є ризик звалитися в диктатуру як Північна Корея чи ранній Китай (чи не ранній)

І тут рятував третій фактор.

3. Неформальний контроль цих правителів з боку Англосаксів (Переважно США, але Гонконг вдало розвивався під Бритами)

Найяскравіший приклад – Сінгапур.

Британські суди (і верховна юрисдикція у Лондоні) як фактор боротьби з корупцією та рівного правосуддя для всіх.

Державна служба це сервісна функція для громадян.

Податки — плата за якісний сервіс.

Меритократія. Держслужбовці мають зарплату в середньому на 20% вищу за ринок і мають найвищий конкурс.

Це запорука процвітання країн.

Плюс Англосакси забезпечили безпеку, розмістивши свої військові бази.

4. Ну і, мабуть, найважливіший фактор. Гроші Англосаксів!

Інвестиції, технології та ефективна податкова політика зробили ці країни тими самими економічними тиграми!

Південна Корея окремі роки отримувала від США до 9% ВВП як допомоги (технічної, фінансової). Не кредити, не інвестиції, а допомога з бюджету!

Сінгапур, Гонконг довгий час були податковими гаванями, що сприяло припливу нових інвестицій.

Сінгапур із населенням 5 млн осіб минулого року залучив понад $150 млн інвестицій!

Ні на що не натякаю, але…

Ми маємо найсильнішого ворога, якого тільки можна уявити

Нація сьогодні монолітна як ніколи

Ніхто з моїх друзів не їде, бізнеси не закриває

Ми є нацією воїнів — козаків, які можуть довіряти владу сильному лідеру. Але можуть його зносити, якщо він не виправдав довіру.

1. Сьогодні ідеальний час для перезавантаження нашої держави!

2. Для побудови партнерських відносин із найсильнішими світовими гравцями (ті ж Англосакси, де Британія нам уже підставила плече)

3. Для відкриття британських судів та перезавантаження системи відносин усередині країни.

4. Для радикальної зміни податкового законодавства, яке разом із британськими судами зробить Україну магнітом для інвесторів

6. Для перезавантаження економіки:

Створення цифрової держави та всього державного сервісу

Створення сильного ВПК, машинобудування, авіакосмосу

Створення сильного сектора послуг (адже британське право та податкове поле цьому лише сприяють)

Перетворення України на виробничий та логістичний хаб Європи

Створенням з нуля найкращої системи освіти та медицини.

І найсильнішою системою безпеки Європи, включаючи космічну та кібербезпеку.

Повторю питання, коли Україна матиме ще такий шанс?

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