Политтехнолог Алексей Голобуцкий призвал Запад ввести "адские санкции" против РФ

Путинская Россия всё-таки напала на Украину.

После тех заседаний и нечеткой формулировки, которые Путин дал по поводу того, в каких "границах" он признал так называемые "ЛНР" и "ДНР", отступать ему уже было некуда. Или удовлетвориться этим. Многие, наверное, вздохнули бы с облегчением. Что фактическая ситуация контроля РФ за теми территориями превратилась в реальную. Или пойти дальше. Он выбрал второй вариант.

Понятно, что всё может поменяться в течение часа. Но судя по той информации, что есть сейчас, эту операцию Путин планирует осуществить в стиле грузинской августа 2008-го. Попытка уничтожить военную инфраструктуру, нанести некое локальное (или более глобальное) поражение ВСУ. И заняться, как он считает, денацификацией, демилитаризацией… С подводом мира к условному "Минску-3", Хельскинки-2 и так далее.

Всё зависит от того, насколько то, что мы слышали о крепости ВСУ, соответствует действительности. Чем дольше мы будем сопротивляться, тем сложнее Путину будет сделать то, что он задумал.

Реакция Запада нужна моментальная. Чтобы до середины дня были приняты все решения по тем самым "адским санкциям" и так далее.

В Грузии в августе 2008-го силы были несоизмеримы. И то – грузинская армия сопротивлялась почти неделю, сбивая российские самолеты и так далее. Надеюсь, наша армия – более готова. И нанесет серьезный урон агрессору.

Украинцам важно не паниковать. Понятно, что это сложно, особенно, когда информационное пространство забито фейками, пугалками. Сложно. Но – нужно.

Важно стараться соблюдать спокойствие.