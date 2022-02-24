"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира
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МИД Украины призывает международных партнеров ввести разрушительные санкции против Путина.
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировую совместную остановить Владимира Путина после чего, как президент РФ заявил о начале войны против Украины и введении российской армии.
Об этом министр написал в собственном Twitter-аккаунте.
По мнению Кулебы, пять первоочередных действий, которые должно совершить мировое сообщество:
- Разрушительные санкции против РФ немедленно, отключение РФ от SWIFT
- Полная изоляция России во всех форматах.
- Оружие и оборудование для Украины
- Финансовая помощь
- Гуманитарная помощь
Напомним, что атаке от российских войск уже подверглись государственной границе Украины. Наступление началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.
Также сообщалось, что по всей территории Украины президент Владимир Зеленский объявил военное положение.
Между тем, очевидцы из многих украинских городов, в частности Киева, Одессы и Харькова, сообщают о взрывах и публикуют видеозаписи в социальных сетях.
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