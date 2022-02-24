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"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира Новость обновлена 24 февраля 2022, 07:58
Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира

МИД Украины призывает международных партнеров ввести разрушительные санкции против Путина.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировую совместную остановить Владимира Путина после чего, как президент РФ заявил о начале войны против Украины и введении российской армии.

Об этом министр написал в собственном Twitter-аккаунте.

По мнению Кулебы, пять первоочередных действий, которые должно совершить мировое сообщество:

  1. Разрушительные санкции против РФ немедленно, отключение РФ от SWIFT
  2. Полная изоляция России во всех форматах.
  3. Оружие и оборудование для Украины
  4. Финансовая помощь
  5. Гуманитарная помощь
Кулеба назвал 5 шагов для мира, чтобы остановить Путина
Кулеба назвал 5 шагов для мира, чтобы остановить Путина

Напомним, что атаке от российских войск уже подверглись государственной границе Украины. Наступление началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

Также сообщалось, что по всей территории Украины президент Владимир Зеленский объявил военное положение.

Между тем, очевидцы из многих украинских городов, в частности Киева, Одессы и Харькова, сообщают о взрывах и публикуют видеозаписи в социальных сетях.

Теги:
#Украина #Россия #МЗС #Война #Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба назвал 5 шагов для достижения мира
Украина
"Остановите Путина!" Кулеба обратился к мировым партнерам и назвал 5 шагов для мира
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