"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру

МЗС України закликає міжнародних партнерів ввести руйнівні санкції проти Путіна.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільну зупинити Володимира Путіна після чого, як президент РФ заявив про початок війни проти України та введення російської армії.

Про це міністр написав у власному Twitter-акаунті.

На думку Кулеби, п’ять першочергових дій, які має здійснити світова спільнота:

Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT Повна ізоляція Росії в усіх форматах Зброя та обладнання для України Фінансова допомога Гуманітарна допомога

Кулеба назвав 5 кроків для світу, щоб зупинити Путіна

Нагадаємо, що атаки від російських військ вже зазнав державний кордон України. Наступ почався з боку Росії та Білорусі. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Також повідомлялося, що по всій території України президент Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

Тим часом очевидці з багатьох українських міст, зокрема Києва, Одеси та Харкова, повідомляють про вибухи та публікують відеозаписи у соціальних мережах.