Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа":

Российские СМИ "стряхнули пыль" с беглого четвертого президент Украины Виктора Януковича. Сперва таскали его на самолете в Беларусь под переговоры российской и украинской делегаций. А теперь опубликовали его "обращение" к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "остановить кровопролитие" любой ценой.

Это говорит о полном отсутствии понимания Украины у российских властей. О неадекватной оценке происходящего в нашей стране. Если ты, как Путин, не пользуешься смартфоном, интернетом, если тебе всё приносят в папочках, а твои собеседники по украинским вопросам – это Сурков, оторванный от наших реалий, и Медведчук, который тупо на тебе зарабатывает, или прочие столь же странные типажи, – тебе будет представлена очень ограниченная картина того, что на самом деле у нас происходит.

Ведь Путин принимал решение о вторжении, исходя из чего-то. Из каких-то предпосылок. Из "фактов", которые ему были кем-то представлены. Решение архисложное, что было видно по Совбезу и по самому Путину. Он шел ва-банк в определенной степени – и из чего-то исходил. Я не думаю, что он настолько маразматик, как считают некоторые. Скорее, дело в том, что он исходит из той информации, которую ему представляют. А ему представили картинку: большая часть украинцев находится под гнетом националистов, нас будут встречать цветами, день-два – и пойдем по Крещатику парадным маршем.

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Путин – тоталитарный, авторитарный лидер. Он живет в определенных условиях. Не хочет даже пытаться понять законы демократии и то, что украинцы и россияне – не один народ. Верит в иллюзии, придуманные им же и поддерживаемые окружением и теми же медведчуками. Но оказалось, что всё это – "липа".

И попытка ввернуть в Украину беглого и ненавистного Януковича – результат всё того же тотального непонимания Путиным и его окружением украинцев. Кремляди почему-то думают, что янковичей, азаровых и прочих беглецов очень ждут в Украине. Не понимают, что их у нас презирают, ненавидят. Причем больше всех презирают и ненавидят – их бывшие избиратели, которых они предали, как и всю страну.

Всё это потому, что в Кремле – узкая картина мира.

Кого президентом? Януковича! А кого же еще?

Как "спецоперацию" провести в Украине? Быстренько ракетами пострелять, а потом – на танках да на Киев. Парад, Янукович прилетает на вертолете, Украина – пророссийская. Крымнаш, ЛДНРия – в границах Донецкой и Луганской областей, внеблоковый статус, русский язык второй государственный – и так далее. Запад такой чешет репу. Никакого сопротивления не было, зачем нам с этими русскими зарубаться да стрелять себе в ногу с этими санкциями? Пусть будет, как будет.

А вот – не получилось.

Потому, что, подчеркиваю, россияне совершенно не понимают ситуацию в Украине. В принципе.

Ну не продается их "русский мир"! Нельзя его продать даже маргиналам. Потому что за ним ничего не стоит. Кроме разрухи и нищеты. Там нет идеи, нет цивилизации, нет достойной альтернативы Западному миру.

Именно поэтому Россия проигрывает сейчас – и проиграет в принципе.