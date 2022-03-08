Укр

"К путину обратись": Янукович "всплыл" с советами к Зеленскому и взбесил украинцев

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Виктор Янукович прокомментировал войну в Украине Новость обновлена 08 марта 2022, 10:47
Виктор Янукович прокомментировал войну в Украине

Появление сбежавшего четвертого президента наделало шуму в сети

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и заговорил об русско-украинской войне, чем вызвал довольно негативную реакцию бывших соотечественников.

Его заявление утром 8 марта обнародовали российские СМИ, сообщает "Телеграф".

Янукович заявил, что "с болью" воспринимает происходящее в Украине, и не было и дня, когда бы он не сомневался, правильно ли сделал, что сбежал, однако якобы не хотел платить "слишком высокую цену" за власть.

В своих лучших традициях беглый экс-президент обвинил украинскую власть в нагнетании войны и обратился к Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

Текст обращения Януковича
Текст обращения Януковича

Стоит заметить, что украинцы восприняли обращение Януковича с огромным негативом, назвали его "политическим трупом" и послали вслед за российским военным кораблем.

Также Януковичу посоветовали обратиться с призывами к миру к кровавому диктатору владимиру путину, как он он делал в марте 2014 года, когда попросил рф ввести войска в Украину.

Реакция украинцев на обращение Януковича
Реакция украинцев на обращение Януковича

Как сообщал "Телеграф", вследствие войны в Украине погибли уже сотни мирных человек и десятки детей, из-за российской агрессии Украину в поиске безопасного убежища покинуло уже около 1,7 млн человек.

Украина всеми силами пытается наладить гуманитарный коридор, чтобы вывести гражданское население из окруженных городов, но ранее такие попытки были сорваны обстрелами россиян.

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#Виктор Янукович #Владимир Зеленский
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