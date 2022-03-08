Укр

В Украине заработает гуманитарный коридор: назван город и время

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ирина Верещук Новость обновлена 08 марта 2022, 09:38
Ирина Верещук

Представительница украинской стороны призвала рф соблюдать соглашение и забыть о манипуляциях

Министерство обороны российской федерации совместно с украинским Красным Крестом согласовали создание гуманитарного коридора из города Сумы. Страна-агрессор обязалась соблюдать режим тишины с утра и до вечера.

Указанную информацию во вторник, 8 марта, во время очередного пресс-брифинга заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Так, согласно ее словам, режим тишины стартует в 9 часов утра и продлится до 21 часов вечера. Эвакуацию мирных граждан планируют начать в 10 часов. Жителей будут вывозить в Полтаву. Кроме того, эвакуировать планируют и иностранных граждан, в том числе Китая и Индии.

Брифинг Ирины Верещук

Ранее "Телеграф" сообщал, как 5 марта, на десятый день войны было запланировано открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи, что в Донецкой области, кроме этого, должна была состояться и эвакуация мирных жителей.

Также следует напомнить, что из-за полномасштабной войны России с Украиной по состоянию на утро 8 марта, наше государство успели покинуть уже более 1,7 миллиона жителей.

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#Украина #Россия #Война #Красный Крест
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