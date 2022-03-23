Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич рассказал о смене ориентиров у белорусских военных и развенчивании идеала армии рф как боеспособной

Война в Украине и революция в головах белорусских силовиков.

В СМИ обсуждают возможность вступления Вооружённых Сил Беларуси в войну против Украины. Такое развитие событий — использование белорусских военнослужащих как пушечного мяса для отвлечения внимания ВСУ с важных для русских оккупантов направлений – желаемый сценарий для путина. Но настроения внутри белорусских провластных элит (несмотря на агрессивную риторику) не слишком способствует реализации хотелок Кремля. Для окружения Лукашенко это будет катастрофа. Можно добавить и антивоенные настроения бОльшей части общества и существенной части силовиков. Выполнять приказы на своей территории они будут. Воевать не за свои интересы против Украины не хочется.

Но, это базовые тезисы, так сказать, общая картина. А есть процесс, который пока не заметен, но который имеет колоссальный масштаб влияния на настроения в будущем. Попробую объяснить.

Итак, для белорусских силовиков (военные, милиция, пограничная служба и т. д.) силовой блок рф многие годы воспринимался как несомненная доминирующая сила в регионе и как эталон боеспособности. Вторая Чеченская (несмотря на сомнительные результаты), война против Грузии, информационный шум вокруг операции в Сирии лишь укрепляли эту ментальную конструкцию.

Некоторым исключением была Украина. Но и тут факт аннексии Крыма воспринимался как демонстрация силы, а война на Донбассе… Приходилось слышать тезис вроде "ну так туда именно армией россия входила ограниченно и это привело к Минским соглашениям".

Но, начиная с 2015 года в Беларуси внимательнейшим образом следили за трансформацией ВСУ, изучали опыт, пытались его перенять. Это находило отражение даже в новых образцах вооружений, которые разработаны и поставляются в войска. Тот же "кайман", подходящая для полупартизанской войны РСЗО "Флейта", автоматизированные боевые модули и много чего другого.

Причём, тут интересную роль играла пропаганда (как белорусская, так и российская). ВСУ вроде становились сильнее, но базовая конструкция про государство Украина — слабое, с ограниченными возможностями.

Поэтому, даже на фоне признания прогресса ВСУ, базовое восприятие оставалось в старых рамках — российскую армию считали эталоном боеспособности. Этому концепту более 20 лет и он успел стать ключевым.

И тут россия силами своих вооружённых сил, росгвардии и другого сброда вторгается в Украину. Первая реакция и ожидания белорусских военных "украинцев может быть и жаль, но они развалятся".

Но проходит неделя, вторая, третья, а Украина не сдаётся. Более того, российское вторжение завязло и идёт процесс планомерной утилизации того самого эталона боеспособности. Успех рф на Южном направлении обеспечен классической российской (и позже советской) политикой "завалить трупами" — переть не считаясь с потерями. Для этого туда перекидываются резервы с других перспективных (для рф) направлений.

Вы ещё не поняли что начинает происходить (пока только начинает) в головах белорусских (да и не только — можно добавить болгарских, румынских, сербских) военных?

Эталон боеспособности забуксовал и уничтожается в государстве, которое они считали заведомо слабым. При этом ВСУ демонстрируют прекрасную способность ставить рациональные цели (остановить, уничтожить наступательный потенциал, по возможности оттеснить) и малыми силами достигать их.

Это, если хотите, разрыв шаблона, потеря ориентира. И зависть "российским зарплатам" военных начинает сменяться простым тезисом "платят лучше, но не долго".

Второй аспект — демонстрация российского отношения к погибшим и пленным. Для среднестатистического белоруса дико не вернуть домой и не похоронить погибшего. А военный "примеряет эту роль на себя".

Процесс только начинается. И пока рано говорить о быстрых результатах. Но каждый день пробуксовки рф в Украине добавляет аргументов.

Чтобы он пошёл быстрее, можно часть информации нацеливать именно на тех, кто видел в россии безупречную военную доминанту в регионе (ещё раз — это не только Беларусь). Выдумывать истории не стоит — это вредно. Но отбирать и группировать кейсы стоит. В частности:

1. Потери. Но тут не столько фото трупов, сколько подтверждённые потери техники. В качестве базы можно брать подтверждённые фото и видео материалы от ВСУ.

2. Очень важны кейсы, когда потери вызваны тупостью российского руководства (ну тут кейсы Гостомеля, Чернобаевки и других мест прекрасно помогают). Это демонстрирует качество принятия решений в армии рф.

3. Трофеи, пленные, результаты демотивации противника. И тут как частные истории, так и статистика. Крайне полезными могут оказаться видео и фото из лагерей военнопленных (после их возможной организации)

4. Соотношение потерь и трофеев сторон. Тут можно просто пользоваться открытыми иностранными источниками, которые ведут детальный подсчёт по доступным фото и видео материалам. Важно, поскольку в данном случае доступна верификация от "третьей", "нейтральной" стороны.

5. Успешные кейсы и результаты полупартизанской и партизанской деятельности. То, что армия РФ не может организовать логистику даже в коридоре, длиной в 100 км много говорит о её способности вести масштабную и успешную войну.

6. Юмор. Мемы. То что является объектом иронии не может быть страшным и уж точно не является эталоном чего бы то ни было.

В качестве дополнения можно и нужно говорить о такой вещи как уважение к военному со стороны населения. А так же со стороны государства. Обеспечение, заработные платы, условия и так далее. Демонстрировать чем отличается подход "бабы нарожают" от подхода к созданию армии защитников своей страны. Даже когда государство не является мировым либо региональным экономическим лидером.

Уже это каждую минуту, каждый час будет влиять на настроения. С одной стороны на желание "повоевать против Украины", а с другой, что важно для нас в будущем — на страх перед "непобедимостью" российской армии.

И, наконец, после войны, важны кейсы успешных тактических операций ВСУ. О стратегических решениях, с примерами картинок на картах информации и анализа будет куча. А о реализации операций на уровне батальона/бригады мало. Но это то, что в первую очередь интересует военных. Речь идёт, естественно, об операциях, о которых можно рассказывать. Такая информация будет "контрольным в голову" в деле разрушения создававшегося Кремлём мифа о силе своей армии. И, как результат, изменение восприятия РФ со стороны силовиков целого ряда стран.

С другой стороны это создаёт новый имидж Украине и её силовому блоку. Восприятие нашей страны как той, которой не стоит угрожать, дорогого стоит и окупается в политике и экономике.

Фото можно назвать "фермер в ожидании трофея". Либо кидайте в комментарии свои варианты.