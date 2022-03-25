Директор Института мировой политики Евгений Магда пояснил, что не так с заявлениями президента Беларуси по поводу участия в войне против Украины.

Беларусь и Украина обмениваются высылкой дипломатов.

Представители НАТО предупреждают, что белорусские войска могут начать вторжение в Украину "под чутким руководством" России. При этом самопровозглашенный президент Беларуси – лукашенко – в очередной раз уверяет, что "не имеет планов воевать в Украине".

Тут не лишним будет напомнить, что разговоры о возможном участии Беларуси в непосредственном вторжении в Украину идут буквально с 24 февраля – дня открытого вторжения россии.

За эти 30 дней Беларусь превратилась в тыловую базу российской агрессии против Украины. Плюс – оттуда запускаются ракеты, оттуда вылетают самолеты, оттуда заходят российские военнослужащие.

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Так что вся риторика лукашенко направлена на попытку оправдать собственные действия. Хоть мировая общественности прекрасно понимает, что он стал соучастником военного преступника – путина.

Кстати, свои очередные "псевдомирные" заявления лукашенко сделал 25 марта – в День Воли, в День провозглашения Белорусской Народной Республики.

Его всегда праздновали белорусская оппозиция. И иногда терпела, а иногда нет – белорусская власть. В последнее время – не терпела.

Всё это – очередное свидетельство, что лукашенко находится под полным оперативным контролем Кремля. И по этому поводу не должно быть никаких иллюзий.

Потому позиция Украины касательно Беларуси в данном случае должна быть чрезвычайно простой. В стиле "Белорусы, не лезьте поперед Луки в пекло" ("Батька" – это пропагандистский штамп, так никто лукашенко не называет).

И вот почему.

Во-первых – украинцы и белорусы никогда не воевали друг с другом. Между нашими народами никогда не было противоречий, которые нельзя было бы решить путем переговоров.

Во-вторых – белорусская армия не только в разы уступает украинской в численности, но и совершенно не имеет боевого опыта. Белорусы практически не принимали участия в миротворческих операциях – за исключением недавней военной интервенции в Казахстан под руководством рф. Похоже, это была определенная обкатка сил ОДКБ в контексте будущих российских действий против Украины.

В-третьих, готовы ли сами белорусы воевать за "денацификацию" Украины, о которой всюду трубит Кремль? Забыли ли они о цене, которую имела Вторая мировая и для Украины, и для Беларуси? Сомневаюсь.

Участие белорусских войск в непосредственном вторжении в Украину на десятилетия, а то и на столетия разрушат отношения между нашими народами. И люди, которые выполнят преступный приказ лукашенко о таком вторжении, не будут отвечать сами. Как не будет отвечать сам за всё лукашенко. Это будет коллективная ответственность. Стоит ли это того, чтобы идти на заведомую гибель в Украине? Ведь 30 последних дней доказали, что Украина, ее защитники не разбираются в сортах захватчиков и в том, какой шеврон у них на рукаве. И если лукашенко решится превратить российско-украинскую войну в войну Союзного государства против Украины — это будет одним из последних шагов в его политической карьере.