Беларусь все ближе к прямой войне с Украиной: появилось обращение Тихановской

В НАТО озвучили возможные планы белорусов.

Североатлантический Альянс не исключает, что Беларусь может присоединиться к российским оккупантам и воевать против Украины. При этом белорусская оппозиция призывает своих солдат этого не делать.

Как передает CNN, об этом сообщили представители НАТО.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Источники утверждают, что Беларусь уже делает шаги по участию в полномасштабном вторжении. При этом в Альянсе не уточняют, как именно белорусских военных привлекут к войне, но добавили, что российским властям Беларусь нужна, чтобы перекрыть Украине доступ к западной границе, через которую НАТО поставляет нашей стране оружие.

Между тем, глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала белорусских военных окончательно не потерять доверие и уважение белорусов, а их жен и матерей попросила не пускать мужчин на войну.

"Мы знаем, что большинство из вас также против войны с Украиной. Не дайте Вооруженным силам Беларуси окончательно потерять доверие и уважение белорусов. Также я обращаюсь к матерям и женам военным: сделайте все, чтобы ваши сыновья и мужья вернулись домой, не дайте режиму забрать их у вас навсегда", — сказала Тихановская.

Обращение Светланы Тихановской к белорусским военным

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне стащили технику в Беларусь и строят понтонный мост, чтобы приблизиться к Украине.