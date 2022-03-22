Беларусь может перебросить в Украину до 15 тысяч военных: стали известны главные цели

Луцк и Ковель могут являться главными тактическими целями белорусских военных.

Угроза вторжения белорусских войск в Украину все еще остается очень высокой, ведь непризнанный президент Беларуси и пособник терроризма александр лукашенко фактически утратил контроль над армией. Эксперты считают, что на украинские земли могут перекинуть от 10 до 15 тысяч белорусов.

Об этом во вторник, 22 марта, в эфире телемарафона заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Почему России не выиграть войну против Украины?

По его словам, Беларусь уже подготовила первый эшелон военных, состоящий из 5 батальонно-тактических групп. По предварительным подсчетам, это около 5 тысяч военных, которых в любой момент могут перебросить на украинские границы.

Однако и такое количество белорусских военных далеко не окончательно, ведь есть еще и резерв.

"Они имеют также резерв, это еще около 5 тыс. человек. И еще примерно столько же подготовлено для так называемой третьей волны перекидывания резервистов. В целом это от 10 до 15 тыс. военных, которых они могут запустить в Украину ", — отметил Ягун.

Генерал-майор СБУ добавил, что основная роль белорусской армии – это тыловой резерв и логистика для российских солдат через Беларусь. Поэтому уже сейчас можно с уверенностью сказать, что белорусы участвуют в войне с Украиной.

При этом Лукашенко, как указывает военный, белорусской армией фактически не руководит.

"Руководитель белорусского СНБО и глава Генштаба находятся под оперативным управлением России", — констатировал генерал СБУ.

Среди вероятных тактических целей белорусских военных — Владимирец на Ровенщине, а также Ковель и Луцк на Волыни. Это две главные артерии снабжения оружием с Запада.

Вероятные цели белорусских солдат

Отметим, что в украинском Генштабе знают о возможном вторжении войск Беларуси с Волынского направления и готовы их "достойно встретить". Риск вторжения оценивается как высокий. Также мы писали, что белорусы начали партизанскую войну за Украину.

Как сообщал "Телеграф", ранее белорусский журналист рассказывал, почему не стоит бояться армии Беларуси.