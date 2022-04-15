Политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец специально для "Телеграфа" проанализировал настроения россиян после потопления флагманского корабля

Уже абсолютно очевидно, что ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота рф, гордость ВМФ россии, который прошел последнюю модернизацию два года назад, был потоплен в результате попадания двух украинских противокорабельных ракет "Нептун" производства КБ "Луч".

Корабль потерял устойчивость и в результате шторма затонул.

Здесь всё прекрасно. И рассчитанное время нанесения удара (темное время суток), и погодные условия, и что корабль находился максимально далеко от своей базы – Севастополя. Идти туда надо было порядка 250-300 км. Шансов дойти не было.

Так что всё сделали идеально.

Стреляли, похоже, с территории Одесской области. Более того — "Нептуны" из Очакова могут достать до бухты Севастополя. То есть, Украина сохраняет возможность поражения этими ракетами российских кораблей там. А если удачно затопит их на выходе из Севастопольской бухты (а она — очень узкая), то весь ЧФ рф будет заблокирован.

Россияне в панике отвели свои корабли из северной части Черного моря. По некоторым данным, вывели некоторые даже из Севастополя.

После гибели "Москвы" у россиян самая настоящая паника. Они пытались информационной операцией прикрыть, что "Москва" уничтожена украинскими ракетами. Сперва рассказывали о неких взрывах на самом крейсере (типа из-за пожара). Потом начали плести о британских ракетах американского производства – "Гарпун". Для россиян крайне болезненно признавать, что их флагманский корабль уничтожили украинцы и именно украинскими ракетами.

Истерика, которую мы сейчас с удовольствием наблюдаем в российских медиа, весьма показательно. И нет сомнения, что агрессор будет мстить. Я не исключая варварские удары по знаковым для Украины местам, включая Майдан Незалежности и правительственный квартал в Киеве.

Как бы то ни было, эта операция – огромная победа Украины. И военная, и моральная. Крейсер, флагман с символическим названием "Москва" утонул на глазах всего мира. И россиянам пришлось признать этот позор.

Более того – они потеряли еще и 16 крылатых ракет. И мощнейшую систему ПВО, установленную на флагмане. Фактически этот крейсер прикрывал весь ЧФ. Сейчас же этот флот, когда выходит в море, представляет собой легкую мишень для украинской авиации и крылатых ракет.

Ну и – отличная реклама КБ "Луч", украинского ВПК. Поскольку "Нептуны" практически неуязвимы для современных систем ПВО. Они летят на низкой высоте, с огромной скоростью. Боеголовка несет 150 кг взрывчатого вещества. То есть, совокупно в борт "Москвы" пришло 300 кг взрывчатки на скорости около 1000 км.

Крейсер был обречен.