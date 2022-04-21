Автор и предприниматель Алексей Крол описал перспективы развития военных действий, а также последствий войны для Украины и россии

2 месяца назад обещал дать пару мыслей по перспективам войны, благо ситуация определилась. 2 месяца я ждал. Сейчас есть, что сказать.

1. РФ проиграла войну, и будет фиксироваться в рамках Донецка/Луганска. Глобально все завершиться в течении пары месяцев, но останется серая зона, выжженная земля, у которой в РФ не будет интереса, а у Украины не будет причин восстанавливать ее и бороться за нее. В течении ближайших 15 лет.

2. Разумеется, Путину надо будет для внутреннего потребления все показать, как победу, и в качестве показательной жертвы избран Мариуполь, который будет стерт с лица земли.

3. Ключевая интрига не на поле боя, а европейское решение по полному эмбарго на покупку российских ресурсов. Политики дальновидно считают, что стратегически надо полностью отказывать от газа и нефти из России, но коммерсанты апеллируют падением ВВП, потерей рабочих мест, повышением цен.

Разумеется, этот тот редкий случай, когда политики, военные и развед. сообщество право, а барыги — нет.

4. Мой прогноз, что эмбарго будет введено + будет еще более жесткий пакет санкций.

5. Все мировое сообщество ждало развязки, и Украина доказала, что Россия это колосс на глиняных ногах, пустое место, и кроме нефти у нее нет ничего.

Ситуация показала, что наследие СССР закончилось, и ничего более не создано. Все. РФ спеклась.

6. Все крупные предприятия номинально декларировали, что перестали работать с РФ, но на самом деле выжидали.

Поскольку прогноз ясен, то массовый исход из токсичной страны только начнется, и до конца года почти 100% крупных предприятий уйдут, западные партнеры с РФ торговать не будут. Останутся только поставщики из Китая.

7. Союзу БРИК — конец. Все понимали, что это противостояние было между США и Китаем, где РФ играла роль хулигана-провокатора. Пока ситуация была неопределенной, Индия, Бразилия, тем более Китай пытались играть на два фронта.

Но поскольку ситуация определилась, все немедленно дадут задний ход + у США появились доп. рычаги. Первой даст заднюю Индия, ибо зависит от США по самые не могу.

Потом сдаст Китай, здраво рассудив, что в этой ситуации надо стоять как можно дальше от РФ, чтобы брызги говна не попали. Ключевая цель Китая — нормализовать отношения с США, придумав новую конфигурацию + сохранить свои позиции в Африке и Средней Азии. Но из Европы Китай погонят, этот ему закрыто.

Разумеется, Китай будет покупать у РФ нефть, и на это все будут смотреть через пальцы + получит больше контроля над Дальним Востоком. Но США не позволят ему двинуться дальше. Бразилия, тем более ЮАР вообще не игроки.

8. Все мелкие сошки, которые повизгивали и радовались, что США "утратили лидерство" снова прибегут к США с высунутыми языками, готовыми лизать жопу.

9. Тем не менее восстановление лидерства США произошло, благодаря мужеству Украины и полному раздолбайству и некомпетентности России.

10. Если 2 месяца все страны выжидали, то почти одновременно все, наконец, одобрили посылку в Украину тяжелого вооружения, которое начнет поступать в зону боевых действий в течении 3 недель, ибо нужна логистика, обучение.

Сейчас армия Украины — самая боеспособная в мире, а армия РФ — позор.

Суворов перевернулся в гробу, а все великие русские полководцы плачут кровью от досады и позора.

Очень жалко людей, кто победили в Отечественной войне. Путин предал их всех, и парад 9-ого мая теперь воспринимается как издевательство.

Жалко воинов афганцев, жалко всех несчастных людей, кто построил СССР, который троечники и бандиты так позорно просрали.

Жалко Королева, Цандера, Келдыша, Курчатова, плеяду блистательных ученых. Жалко великую русскую культуру.

Всех этих людей Путин измазал говном, и теперь о них никто не будет говорить, как об ученых или поэтах. Они них будут презрительно сплевывать — русский.

Булгаков, Пушкин, Есенин, Мендельштам, тысячи. Жалко воинов, кто на Куликовом поле отбросил ордынцев. Великий Новгород, Сергий Радонежский, Серафим Саровский — все это покрыто липкой грязью. РПЦ полностью дискредитировала себе в лице подонка, которого сделали патриархом.

Пройдет 30-40 лет, прежде, чем в сознании людей снова разделятся гении и позорный период грязи, лжи и крови в истории многострадальной России. Теперь не только немцы будут прятать глаза.

11. Венгрии — пиздец. Не простят. Сербия колеблется, но ее дадут ультиматум.

12. Украину примут в Евросоюз, хотя процесс будут затягивать. Швеция и Финики войдут в НАТО, и РФ даже не пукнет, кроме как в 1000-й раз скажет, что стянет к границе войска. Откуда? Из музеев? Призовет на службу партизан. У СССР был опыт войны с Финляндией, в результате которого СССР потерял почти 500 тыс. человек.

13. Макрон победит, а Мари Ле Пен выйдет в тираж. Всех русских богатеев погонят из ВСЕХ стран Европы — из Англии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии и т.п.

14. Есть шанс, что в таком свете Binance и крипто биржы все-таки выпилят россиян.

15. Постепенно масштаб закрытия ключевых сервисов для пользователей из РФ будет нарастать. GitHub начал с санкционных компаний, но этот процесс будет нарастать.

16. Youtube скорее всего все-таки отключат, потому что в РФ придется вводить жесткую цензуру и железный занавес. Тем более Youtube начал блокировать каналы всех российских СМИ и ведомств.

Сценарий для РФ/РБ.

17. Исход умных людей, программистов, профессионалов из РФ и РБ еще даже и не начался. Все начнется осенью. Все кто сейчас ЕЩЕ имеет работу и надеется, что пронесет, думают — "у меня же квартира, ипотека, дети, дача, машина" начнут кусать локти, что надо было делать "утекай" раньше.

Совет. Не ждите. У РФ перспектив — нет. Уезжайте. Первые годы будет трудно, потом 10 раз поблагодарите меня за совет.

18. К концу года РФ поднимает железный занавес на выезд, и ловушка захлопнется лет на 10-15 до смерти вождя. Переворота не будет. Все, кто мог и хотел бы сделать переворот — уже старые, давно будут за бугром, зализывать потери от санкций и веря, что дешево отделались.

19. РФ будет медленно стагнировать, дефицит комплектующих начнет серьезно сказываться через год, но ряд индустрий уже умерли, к примеру российская микроэлектронная промышленность умерла. РФ, конечно, переключится на китайцев, но это паллеатив.

20. Разрыв с РФ зарубежных компаний будет для них болезненным, но они его перенесут. Голода в РФ не будет, так как агрокомплекс нормальный + появится импорто замещение + Китай + Средняя Азия.

21. Все вернется к уровню 2003-2005-ого по ассортиментам. Все будут смотреть пиратское кино на торрентах, российский кино-прокат умрет второй раз за 25 лет, на это раз навсегда.

Резко сократиться издание зарубежной литературы, так как издатели не смогут участвовать в ярмарках, покупать права.

Все писатели, которые сейчас живут за границей, но получают доход с РФ перейду в расчетах на $ или крипту, и их не будет ничего волновать потому что вывод рублей из РФ станет на порядок более трудным.

Опять воспрянет пиратство и 99% зарубежной переводной литературы станет пиратской.

22. Для глубинного народа ничего сильно не поменяется, через 15 дней вся страна начнет сажать картошку, потом дачный сезон, потом подготовка к школе, а там и Новый год, "Ирония судьбы…", поздравление президента с победой над фашизмом и Америкой, кислые азербайджанские мандарины, которые невозможно очистить, не поломав пальцы, ободранные елочные базары.

Здравствуй СССР образца 1979 года. Тем не менее, глубинный народ не почувствует перемещения во времени назад на 40 лет.

Интеллигенция, как обычно, переобуется в прыжке — недаром, Ленин презирал интеллигентов.

Креативный класс медленно рассосется, возродятся соц. соревнования, и по итогам года цех правых перчаток обгонит цех левых перчаток на 30%, за что получит премию в виде продуктового заказа и духов Красная Заря.

Ранний Жванецкий станет классиком.

Полицию снова назовут милицией, возродят ОБХСС, и Россия вместе с РФ заснет, как спящая красавица лет на 50, пока какой-нибудь заезжий принц не продерется сквозь чертополох и чащу, и не выведет Россию из комы.

23. Работать все будут на компах китайской и местной сборки, с глючными платами, гудящими вентиляторами, на китайских смартфонах. Все купленные MAC будут на вес золота и только как контрабанда из Китая.

24. Постепенно про войну перестанут говорить, и только русские матери снова попадут в ловушку, как после Афганистана в поисках останков сыновей, сожженных в передвижных крематориях или оставшихся в безымянных братских могилах.

25. Кадыровцы станут вести себя тихо и смирно, Кадыров исчезнет из медийного поля, понимая, что смерть Путина = его смерть 100%, а бежать ему некуда.

26. Для мира РФ исчезнет, попав в изоляцию более глубокую, чем Иран, а русская культура будет вымарана из мирового образования лет на 20, 30.

27. Наука в РФ почти полностью деградирует, лишенная связей с международным сообществом. Космическая программа захиреет по системным причинам, тотальному воровству, очковтирательству и некомпетентности.

29. К 2030 году остатки советского образования, медицины и соц. обеспечения окончательно заглохнут.

Все, кого такое развитие будет не устраивать попытаются выехать из страны любым способом.

Количество людей, которые захотят покинуть страну в ближайшие 10 лет составит от 5 до 10 миллионов. Политика противодействия утечке мозгов не поможет.

30. Мировое сообщество христианских церквей отрежет РПЦ, и прервет все связи. В течении 4-5 лет в РФ попробуют ввести конституционную монархию, и престарелый Путин запустит династию, станет императором Владимиром победоносным 1-ым. Или великим. ХЗ. Глубинный народ одобрит.

31. К примерно 2028 году РФ станет ресурсным придатком Китая, и на территории Сибири и ДВ китайское этническое население будет преобладать, а космодром Восточный будет обслуживать китайскую космическую программу.

Какой позорный и жалкий конец великого проекта. Увы, русский человек не смог исторгнуть из своей ментальности паразита рабства и холопства. Детей жалко.

Сценарий для Украины.

32. Народ Украины психологически очень сильно вырос, как в собственных глазах, так и в глазах мирового сообщества, и этого подъема хватит примерно до конца года.

Когда активные боевые действия закончатся, ситуация стабилизируется и сведется к дипломатическим баталиям, народ Украины обнаружит разрушения, экономику, сжавшуюся почти на 50%, минные поля, и почти 6 миллионов женщин и детей, половине которых возвращаться с детьми некуда.

С этого момента Украина будет жить на гуманитарной помощи запада + постепенно восстановится агро экспорт, который даже вырастет, так как РФ частично уйдет с этого рынка. Очевидно, будет проблема с энергией, так как газ и нефть Украина также закупала в России.

33. Во весь рост встанет вопрос — как возродить экономику и утраченную инфраструктуру, на какие деньги, под какие будущие доходы, сколько это возьмет времени и денег, и где их взять.

Восстановление Украины до довоенного уровня потребует нескольких триллионов, но кто эти деньги предоставит — непонятно.

Учитывая тот факт, что война в среднем привела к падению роста мирового ВВП на 4% + рост цен + восстановление пост-ковида, проблемы с логистикой и т.п. Т.е. Украина Украиной, но все будут решать свои проблемы, ковид не изчез. И нет гарантии, что не возникнет чего похуже.

Наконец, Европе срочно придется решать проблему поиска замены российских ресурсов до наступления отопительного сезона.

34. Многие украинские мужчины, кто сейчас воюет или не может покинуть страну встанут перед выбором — ждать возвращения семей или поехать к семьям, которые уже как-то укрепились в сравнительно благополучных локациях, тем более еще пару лет украинцам будут давать зеленый коридор на эмиграцию и убежище.

Гуманитарная проблема в Украине осталась. Даже если дома остались, то еще долгое время будет проблема с работой.

35. Возможно, Украина в течении пары лет потеряет от 6 до 9 млн. человек, кто сочтет более перспективным оставаться в другой стране. Этот процесс происходил в Литве, Армении, во многих странах.

36. Процесс восстановления Украины сейчас непредсказуем, и что нужно сделать, чтобы страна возродилась — большой вопрос.

Президент Зеленский мужественно показал и еще покажет свое лидерство в самое трудное время, но возрождать экономику, возможно еще более трудная задача.

Здесь нужен не политик, а кто-то уровня Ден Сяо Пина, Ли Куан Ю или шейха Заеда. Только пока непонятно, что может Украина предложить на глобальный рынок? Это сверх амбициозная задача для новый украинских лидеров.

37. Украина сможет получить любые инвестиции, если предложит мировому сообществу какой-то уникальный проект, причем, в развивающихся отраслях.

Я бы рискнул предположить, что это может быть что-то на пересечении игр, крипты, сверх высоких технологий, образования, космоса, возможно сельского хозяйства. Я понимаю, что сейчас, когда выжигают Азовсталь — это звучит, как безумие.

Но Украина нуждается в поистине безумном проекте, который привлечет в Украину самых талантливых безумцев, а за ними придут деньги.

В Украине очень много умных и амбициозных людей, которые доказали себе, что они на многое способны.

Украина уже победила Россию, теперь Украина должна одержать следующую победу — распорядится землей и людьми, чтобы не воссоздать ту страну, которая была, а создать Украину 3.0.