Укр

Иллюзии должны быть развеяны: рф можно остановить только силой - Виталий Бала

Автор
Виталий Бала Виталий Бала
Дата публикации
Читати українською
Автор
69
Кровавый диктатор владимир путин сам ни перед чем не остановится Новость обновлена 08 мая 2022, 14:25
Кровавый диктатор владимир путин сам ни перед чем не остановится

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" высказал мнение, что не стоит пугаться заявлений из рф, что они остановятся только на границах Польши

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тут выпрыгнул с рядом интересных заявлений в интервью итальянской газете La Repubblica. В частности, заявил, что выход российских войск до границ Польши станет концом "спецоперации" в Украине.

И вновь завел шарманку о том, что Украина будет полностью "денацифицирована" и демилитаризована. Более того – уверял, что подобные заявления не предают наследие его прапрадеда – писателя и графа Льва Толстого. Интересный, кстати, пассаж. Писатели – еще те фантазеры. Как, похоже, и Петр Толстой. Как, собственно, всё российское руководство, которое мечтало за два дня взять Киев.

Также надо понимать, что пост вице-спикера, как и пост спикера, в современной рф ничего не стоят. Обращать внимание следует лишь на то, что идет из Кремля в целом и от путина лично.

Так что заявление Толстого – ни о чём еще и в этом плане.

Но, в принципе, подобные заявления говорят о том, что окончательные иллюзии должны быть развеяны. Особенно среди европейцев. Потому что рф – не просто страна-агрессор, но и страна – военный преступник, страна, которая не остановится со своими захватническими, истребительными войнами, пока ее не остановить силой.

Подобные "толстовские откровения" лишь утвердят коллективный Запад, НАТО в необходимости усиливать поддержку Украины. И чем больше россияне будут делать подобных заявлений, чем больше будут угрожать, тем больше будет поддержка Украины.

Думаю, сам Запад уже осознал, что в этой войне мало отстоять Украину – надо разрушить то агрессивное государство, в которое превратилась россия.

Об этом, кстати, очень хорошо сказал британский премьер Борис Джонсон. По его словам, нам следует одержать такую победу, чтобы россия навсегда (или как минимум очень надолго) забыла об агрессивных планах не только касательно Украины, но и вообще.

И встреча 26 апреля в Рамштайне министров обороны стран-членов НАТО и союзников была – именно об этом.

Если ранее западные партнеры призывали Украины сесть за стол переговоров с агрессором, то сейчас мы этого не слышим. С моей точки зрения, они приняли решение, что в этой войне россия должна потерпеть сокрушительное поражение.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Россия #Война #Виталий Бала
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra
Интервью
"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra
"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк
Дата публикации
Категория
У путина могут быть очень серьезные проблемы со здоровьем
У путина все же онкология? Христо Грозев рассказал, что он знает
Дата публикации
Категория
Участники группы U2 и Тарас Тополя в Киеве
В Киеве выступили Боно и Эдж из U2 (видео)
Дата публикации
Категория
владимир путин поздравил украинцев и жителей оккупированных территорий с 9 мая
Наглости хватило: путин поздравил Украину с днем победы
Дата публикации
Категория
С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины
Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города