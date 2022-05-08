Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" высказал мнение, что не стоит пугаться заявлений из рф, что они остановятся только на границах Польши

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тут выпрыгнул с рядом интересных заявлений в интервью итальянской газете La Repubblica. В частности, заявил, что выход российских войск до границ Польши станет концом "спецоперации" в Украине.

И вновь завел шарманку о том, что Украина будет полностью "денацифицирована" и демилитаризована. Более того – уверял, что подобные заявления не предают наследие его прапрадеда – писателя и графа Льва Толстого. Интересный, кстати, пассаж. Писатели – еще те фантазеры. Как, похоже, и Петр Толстой. Как, собственно, всё российское руководство, которое мечтало за два дня взять Киев.

Также надо понимать, что пост вице-спикера, как и пост спикера, в современной рф ничего не стоят. Обращать внимание следует лишь на то, что идет из Кремля в целом и от путина лично.

Так что заявление Толстого – ни о чём еще и в этом плане.

Но, в принципе, подобные заявления говорят о том, что окончательные иллюзии должны быть развеяны. Особенно среди европейцев. Потому что рф – не просто страна-агрессор, но и страна – военный преступник, страна, которая не остановится со своими захватническими, истребительными войнами, пока ее не остановить силой.

Подобные "толстовские откровения" лишь утвердят коллективный Запад, НАТО в необходимости усиливать поддержку Украины. И чем больше россияне будут делать подобных заявлений, чем больше будут угрожать, тем больше будет поддержка Украины.

Думаю, сам Запад уже осознал, что в этой войне мало отстоять Украину – надо разрушить то агрессивное государство, в которое превратилась россия.

Об этом, кстати, очень хорошо сказал британский премьер Борис Джонсон. По его словам, нам следует одержать такую победу, чтобы россия навсегда (или как минимум очень надолго) забыла об агрессивных планах не только касательно Украины, но и вообще.

И встреча 26 апреля в Рамштайне министров обороны стран-членов НАТО и союзников была – именно об этом.

Если ранее западные партнеры призывали Украины сесть за стол переговоров с агрессором, то сейчас мы этого не слышим. С моей точки зрения, они приняли решение, что в этой войне россия должна потерпеть сокрушительное поражение.

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