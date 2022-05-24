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Европейские ценности оказались комбинацией глубокой озабоченности и подсчета денег, заработанных от сотрудничества с Москвой - Анатолий Амелин

Автор
Анатолий Амелин Анатолий Амелин
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Запад боится вводить серьезные санкции против россии Новость обновлена 24 мая 2022, 19:03
Запад боится вводить серьезные санкции против россии

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин специально для "Телеграфа":

Прошло уже три месяца с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.

Главный политико-экономический вывод – Запад боится вводить серьезные санкции против государства-агрессора.

Европейские ценности оказались комбинация глубокой озабоченности и подсчета денег, заработанных от сотрудничества с Москвой.

россия продолжает получать сверхдоходы от энергоресурсов. Оттуда уезжают думающие люди, но они ей и раньше не были нужны. Запас прочности у рф большой, санкции недостаточно эффективны, а Украина, по сути, одна на поле боя защищает Европу.

От того же Всемирного экономического форума, проходящего сейчас в Давосе, я не жду неких единых и прорывных решений. Но это – хорошая информационная поддержка украинской борьбе против рашизма и оценке рисков, которые россия несёт для цивилизованного мира.

Несмотря на все сложности, в будущем, безусловно, ожидаем победы и восстановления Украины. Западная помощь будет, но она окажется недостаточной, важно рассчитывать на себя.

Украинцы справятся!

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Теги:
#Украина #Европа #Россия #Санкции #Война