Директор Института мировой политики Евгений Магда специально для "Телеграфа"

Шестой пакет санкций согласовывался Евросоюзом тяжело. И очень важно, что страны Евросоюза сумели найти компромисс.

И выработать формулу, по которой этот пакет санкций готовы поддержать все. При этом осталась возможность получать российскую нефть фактически лишь через трубопровод "Дружба".

То есть, где-то остальные страны ЕС пошли на уступки Венгрии. Но санкции ввели. И если на 90%, как обещают, импорт европейцами российской нефти уменьшится к концу года (санкции вступают в силу через полгода), то это, на мой взгляд, станет существенной помощью Украине. В плане того, что поступления в российский бюджет заметно снизятся. Соответственно – снизится и возможность финансировать войну.

Хочу акцентировать внимание не внесение в шестой пакет отключения от системы SWIFT "Сбербанка" рф. Этот банк и его отделения по всему миру (даже в Украине до недавнего времени) – один из символов российского успеха. С ним даже связывали финансовые операции определенных публичных персонажей. Но теперь этот один из символов россии фактически отброшен на обочину финансовой жизни. Он будет работать исключительно внутри рф и ее сателлитов. А его европейские подразделения вынуждены будут искать какие-то решения.

Кроме того, в пакете прописан запрет на вещание в ЕС трех российских государственных каналов. Пусть это не такой серьезный удар, как частичное эмбарго на нефть и отключение "Сбербанка" от SWIFT (российская пропаганда перестраивается), но – логичный шаг и позитивный факт.

Резюмируя: хорошо, что шестой пакет согласовали. Думаю, что его поддержат. При этом следует понимать, что седьмой пакет санкций против россии нужно начинать готовить уже сегодня. И вокруг него будет не менее (скорее даже – более) жесткая борьба.

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