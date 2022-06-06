Врач-анестезиолог Центральной районной больницы города Раздельная в Одесской области Иван Черненко высказал свое мнение относительно возникающих в Украине языковых скандалов:

Несколько дней назад я писал о том, что избили музыканта в Ивано-Франковске. Ссора произошла из-за того, что музыкант пел песни на русском языке. И я осуждал напавшего.

Теперь натолкнулся на сообщение, что на западе Украины сожгли магазин за то, что продавщица отказывалась обслуживать покупателей на румынском языке, только на украинском. И в этом случае я тоже абсолютно осуждаю поджигателя, которого задержали и отпустили. Потому что не важно, какое оправдание у нарушителя закона, нарушил — отвечай.

И на этот счет есть несколько мнений. Я даже было написал сообщение пару дней назад, но стер, не было ярких примеров и вот жизнь подбросила сожжение магазина.

Проблема языка гораздо шире, чем взаимоотношение украинский/русский. Даже иначе, украинский/другие этнические группы, а их много в Украине.

И вот есть оказывается украинцы-сепаратисты, которые хотят в Румынию. Их хватает среди болгар, желающих в болгарию, молдован и т.д.

Но среди этих этнических групп большинство хочет и живет в Украине, любит Украину, но делает это на своем языке.

И я сейчас не говорю об официальном статусе языка – это даже не может быть темой дискуссии. Украинская официальная и точка.

Но если мы говорим о быте и той бытовой ненависти, которая начинает нестись по массам, а это действительно так, потому что война увеличила градус недовольства, то в этом вопросе, я считаю, риторика должна быть более гибкой и взвешенной, иначе эти сожжения/избиения никогда не остановятся, а только участятся. Языковой буллинг, как с одной, так и с другой стороны, ничем хорошим не закончится. Во-вторых, нельзя только по языковому признаку называть человека сепаратистом/коллаборантом, как это иногда вижу в комментариях.

В Одесской области, например, во многих болгарских селах в быту говорят на болгарском и это нормально, это их этнический язык. Но да, если хочешь получить украинское образование, учи язык. Официальный язык должны знать все граждане, но мы не можем влезать в их быт, потому что это их культура. Так же, как и в быту других украинцев.

Еще раз хочу подчеркнуть, что не речь является признаком качества человека, а дела этого человека. Потому что воруют, убивают, нарушают закон люди на разных языках. И пример с ссорой за русский и сожжение магазина за украинский в очередной раз доказывают, что зло не имеет национальных границ, или признаков. Оно одинаково на любом языке.

З.И. и вопрос должен стоять иначе. Как сделать, чтобы украинский был для этих этносов важным, привлекательным? Как объединить культуры, наладить диалог, коммуникацию, чтобы украинец, говорящий на румынском, или болгарском, или украинском или русском любил свою страну одинаково и делал все для ее развития.

Должен быть диалог, а не сожжение магазинов и избиение музыкантов. Потому что это не консолидирует общество. А если это произошло, то говорит о том, что с коммуникацией беда, что уже давно что-то пошло не так и нужно выстраивать отношения.

И так, нарушил закон — отвечай, хоть на украинском, хоть на русском, хоть на румынском ты это совершил.