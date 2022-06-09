Эксперт в политике и международных отношениях, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа" рассказал о планах россиян относительно оккупированных территорий Украины

На территории оккупированной части Донецкой области (так называемая "днр") высадился десант российских управленцев. Практически все основные посты в "правительстве" застолбили за собой кадровые чиновники рф.

Ситуация зеркально отражается и в т.н. "ЛНР".

То, что мы сейчас наблюдаем на территории фейковых "народных республик" вряд ли может свидетельствовать о том, что Кремль готовится к их включению в состав рф.

Вопрос назначения не просто российских граждан, но – матерых чиновников – на те или иные должности в оккупированных территориях является постоянной практикой. И в Крыму, и в тех же "л-днр".

Возможно, просто не доверяют местным чиновникам, с украинскими корнями. Предпочитая назначать "варягов" – из россии. Относятся к местным, как к туземцам, условно говоря.

Отмечу, что на территории Херсонской и Запорожской областей мы четко видим признаки подготовки аннексии, включения в состав рф. Но не факт, что это произойдет и там.

Сейчас активно муссируется идея нового куратора оккупированных территорий – Сергея Кириенко, известного как Киндер-Сюрприз (я его называю Сережа Череп – по тому, как он сейчас выглядит) – создать так называемую "параллельную Украину". Бредовая идея, на самом деле. Но они ее пытаются продвигать. Сказать потом, что вот это и есть "настоящая Украина" – в составе Донецкой и Луганской областей, которые они сейчас отжимают, возможно, с включением туда же оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. А остальная Украина, дескать, не Украина вовсе, а некое нацистское государство. Исходя из этого плана, они будут институализировать псевдо-Украину с возможным назначением туда в качестве руководителя беглого украинского президента Виктора Януковича. Либо каких-то людей из его окружения – Азаров, Курченко иже с ними. Как не смешно это выглядит, но такая идея российским режимом сейчас проговаривается.

Соответственно – более высокие шансы, что мы увидим не присоединение оккупированных украинских территорий к рф, а создание на них некого квазигосударства, объединив управленческие аппараты.

Под реализацию этой задачи, думаю, и назначаются в правительства "народных республик" российские чиновники.

Кремлю проще иметь прокси-республику, чем создавать новые субъекты федерации.

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