Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" оценил риски для Украины и мира

Сейчас многие активно обсуждают, что во время официального экономического форума в российском Санкт-Петербурге показали схему раздела "бывшей территории Украины", которую якобы освободили россияне в ходе "спецоперации".

Или что путин сравнил себя с Петром I, говоря о необходимости присоединять к рф другие территории.

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Или что подобные тезисы двигает первый замглавы администрации президента рф Сергей Кириенко.

Но послушайте – это длится-льется уже восемь лет! Со всех пропагандистских помоек рф. Русские имеют стойкое реноме сумасшедших.

Было бы полезно, чтобы из каждого из их пропагандистских ток-шоу, идущих по ведущим государственным каналам, вменяемые люди брали озвучиваемые там идеи разбомбить, разделить, уничтожить мир – переводили на разные языки и делали рассылку по всем мировым СМИ. Но так как этим никто не занимался (включая, увы, и украинских журналистов), Запад подошел к этой войне в абсолютно инфантильном, разобранном состоянии.

Теперь-то многие понимают, что все российские угрозы, все наши предупреждения о российских угрозах – это не шутки, не хайп. Мы имеем дело с сознательной политикой Кремля. А она – это шантаж, нагнетание, сужения коридоров для мирного сценария сосуществования вменяемой Украины (а глобально – и всего мира) с обезумевшей россией.

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Мирного сценария уже не может быть. Всё слишком далеко зашло. Уже ясно, что ни путин не откажется от своих планов по уничтожению Украины как суверенного, самодостаточного государства. Ни украинцы не откажутся от своего права на жизнь.

Не могут существовать наши две страны рядом в их нынешнем виде. И тут ничьей не будет, как бы кому-то этого не хотелось. Есть всего два варианта – либо мы победим, либо нас уничтожат.

Мой прогноз, что США бросят все силы, чтобы нам помочь. Там на горизонте маячит Китай с его планами по захвату Тайваня. Все просто смотрят, чем закончится всё здесь, у нас. Чтобы понять, как дальше себя вести. Какие есть правила. И есть ли они…

Если сейчас США, Британия, Украина дадут слабину, то всему миру придет конец. Будет настоящая мясорубка. Падет Украина – пойдет цепная реакция, которую будет уже не остановить. Это уже будет точно Третья мировая война.