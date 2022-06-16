Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" рассказал, чего ждать по итогам встречи

В четверг, 16 июня, в Украину, как и анонсировал ряд СМИ, прибыли немецкий канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Марио Драги.

Визит этого трио происходит накануне саммитов ЕС и "Большой семерки". Якобы хотят как-то согласовать позицию касательно европерспектив Украины.

У меня касательно этого визита – больше опасений, чем надежд.

И Шольц, и особенно Макрон – любители "сохранить лицо путину".

А Макрон ранее вообще говорил, что нам следует соглашаться на скорейший мир с рф, даже уступая свои территории.

Вчера, когда президент Франции был на военной базе в Румынии он, вроде бы, оправдывался в ответ на критику в заигрывании со страной-агрессором. Но при этом как бы между прочим сказал, что придет время – и Украине придется садиться с рф за стол переговоров и о чем-то договариваться.

То есть, французский президент не говорит как те же лидеры США, Великобритании, Польши, что Украина нужна победа. Он склоняет нас к компромиссу = капитуляции.

Даже если посмотреть помощь, которую Франция, Германия, Италия оказали Украине после российского открытого вторжения, то они точно не лидеры даже в денежном эквиваленте. Не говоря уж о военной поддержке.

Касательно Германии уже даже другие страны возмущаются, что официальный Берлин придумывает схемы, затягивающие поставки вооружения в Украину. То есть, немцы и сами нам оружия толком не предоставляют, и другим этого делать не дают.

Можно вспомнить и итальянский план как бы мира с автономией Донбасса и Крыма и рядом других неприемлемых для Украины позиций.

Поведение, заявления, действия трио европейских лидеров не дают оснований полагать, что они приезжают, чтобы высказать нам реальную поддержку – и заявить о некой суперпомощи.

Да, хорошо, что они хоть немного помогают вооружением, что предоставляют гуманитарную помощь, принимают украинских беженцев. Но вообще-то к Германии, Франции и Италии есть большие вопросы.

И в этой ситуации есть опасения – не приехали ли они, чтобы говорить о каком-то мире на неприемлемых для нас условиях?

Я надеюсь, что президент Украины на такое не пойдет. О неком мире с рф можно было говорить до 24 февраля 2022-го. Но сейчас Украине нужно не перемирие в том или ином виде, а – победа.

Потому что мир на тех условиях, на которых хочет путин, это для нас – капитуляция.

Да и собственно мирные соглашения всегда таковы: капитуляция одних и победа других. И мы должны соглашаться на мир лишь при условии, что общество его оценит как нашу победу.

О чем говорят, кстати, все другие страны, которые нам реально помогают.

Посмотрим, что озвучат Зеленский, Макрон, Шольц и Драги по итогам встречи. Тогда, возможно, получится четче оценить реальную цель этого визита, кроме дежурного заявления в стиле "свидетельство поддержки Украины".

Мне интересно – поедут ли лидеры Германии, Франции и Италии лично посмотреть на последствия "русского мира" на деоккупированных территориях. В Бучу, Бородянку и так далее. Побывав там, лидеры других стран практически сразу принимали достаточно серьезные решения об увеличении поддержки Украины, в том числе вооружением.

Возможно, кода Макрон, Шольц и Драги своими глазами увидят последствия военных преступлений россиян, они сменят свою позицию. И прекратят предлагать нам капитуляцию в обертке "это же ради мира".

Но, с моей точки зрения, как минимум Макрон и Шольц будут использовать этот визит больше для решения своих вопросов, чем в ракурсе наших интересов.

У Макрона 19 июня – второй тур парламентских выборов, где есть проблемы. Не исключено, что он хочет этой поездкой добавить электоральных баллов своей партии. Ведь обычные граждане Германии, Франции, Италии (да и всех цивилизованных стран) куда больше поддерживают Украину, нежели их власти. И именно давление общественности, как по мне, подтолкнуло этих европейских политиков посетить Украину.

Даже известные немецкие издания весьма жестко критикуют Шольца за слабую помощь нашей стране. Уже возникли проблемы в Бундестаге, причем не только с оппозицией, но и со своей партией, обвиняющей его в затягивании военной помощи Украине. И Шольц визитом в Киев, надо полагать, пытается смягчить критику.

К сожалению, у меня создалось впечатление, что этот визит Шольц, Макрон и Драги осуществляют, прежде всего, ради себя, а не ради Украины.

Очень бы хотел ошибаться, чтобы мы услышали суперзаявления о суперподдержке Украины.