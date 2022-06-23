Главный редактор "Апострофа", военный обозреватель Денис Попович специально для "Телеграфа" коротко оценил обстановку на фронте

Украина переживает 120-й день с начала широкомасштабного вторжения россии.

На данном этапе можно утверждать, что рф не сумела добиться выполнения ни одной из своих стратегических задач в Украине. ВСУ не разгромлены, действующая власть в Украине сохранилась. Провалены даже задачи по большому окружению группировки ВСУ на Донетчине и Луганщине – и выходу к административным границам этих областей.

С другой стороны, противник добился определенных тактических успехов, прежде всего, в районе Северодонецка.

Бои в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будут продолжаться. Враг также будет пытаться атаковать Славянск. Украинская армия будет готовить контрнаступательные действия, прежде всего, в Херсонской и Запорожской области, причем освобождение Херсона видится для нас ближайшей военной и политической задачей.