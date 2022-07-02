Президент аналитического центра "Политика", народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассказал, чего ждать украинцам в июле

Мы вступили во второй месяц лета и очередной – с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Чего и почему нам ждать от июля?

Конечно, самым важным будет оставаться военное противостояние на поле боя. Российские войска попытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Но вряд ли в течение июля им удастся добиться успеха на Славянском и Краматорском направлениях. К сожалению, можно ожидать продолжения обстрелов населенных пунктов. Остается угроза неких враждебных действий со стороны Беларуси или провокаций в Приднестровье.

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Есть шанс на постепенное увеличение ассортимента и количества поставок в Украину тяжелого вооружения, в частности систем ПВО и ракетных систем залпового огня. Это поможет сдерживать атаки противника, но пока будет недостаточным для перехода в наступление. Будет продолжен диалог о поставках танков, критически важных для наступательных операций.

Июль – время для нахождения решения по разблокировке украинских портов и вывозу зерна.

Вероятно, будут достигнуты соглашения, при участии Турции и ООН, либо еще и других международных посредников-гарантов.

В дипломатическом направлении стоит отметить начало работы комиссии по разработке гарантий безопасности для Украины. Комиссию возглавляют глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Система гарантий будет содержать как наличие у Украины собственных высокотехнологичных вооруженных сил, так и обязательства стран-партнеров по немедленному предоставлению военной помощи и введению санкций в случае новой агрессии против нашей страны.

В июле состоится представительская конференция в Лугано, где будет представлен первый вариант "плана Маршалла" по восстановлению Украины. Комплексный проект содержит как инфраструктуру часть, так и стратегию реформ по построению новой экономики и оптимизации государственного управления. По итогам встречи в Лугано можно будет понять перспективы получения финансовой помощи под эти проекты, так как самые крупные суммы можно привлечь за счет арестованных российских активов.