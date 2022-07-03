Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" рассказал, чем уникальны Военно-морские силы Украины

В первое воскресенье июля, то есть, сегодня, 3 июля, в Украине отмечают День Военно-морских сил. В этом году у праздника особый оттенок, учитывая широкомасштабную агрессию России против Украины.

На сегодняшний день Военно-морские силы Украины представляют собой феноменальное явление. Практически не имея сколько-нибудь значимых боевых кораблей, они реально соперничают с оккупационным Черноморским флотом РФ за контроль над Черным морем.

В списке трофеев – крейсер "Москва", спасательный корабль "Василий Бех", а также ряд других плавсредств противника.

Освобождение острова Змеиный также можно записать в актив ВМСУ.

Кто-то отметит, что эти успехи стали возможными во многом благодаря военной помощи западных партнеров. Но какая, по сути, разница, если главная на сегодняшний день задача выполняется – вражеский флот держится на почтительном расстоянии от наших берегов, а Одесса практически в безопасности от высадки десанта. Будем надеяться, что в будущем ВМСУ обзаведутся и сильными боевыми кораблями и станут еще более мощной силой в бассейне Черного и Азовского морей.