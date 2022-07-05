Штурм Славянска и рывок на Бахмут. Как дальше будет развивать ситуация на Донетчине, читайте в блоге политолога, добровольца спецподразделения "Хорт" Кирилла Сазонова специально для "Телеграфа".

Отход ВСУ от Лисичанска позволяет вражеским войскам выйти на расстояние вытянутой руки к городу Бахмут уже в Донецкой области. При этом враг активно готовится штурмовать Славянск, расположенный также на севере Донетчины.

Эти города не так далеки друг от друга. В случае взятия Бахмута, россияне легко могут совершить короткий рывок на Константиновку, замкнув агломерацию Краматорск-Славянск с двух сторон. Создав проблемы со снабжением, усложнив оборону наших городов.

Так что вероятные ближайшие цели врага – штурм Славянска (со стороны Лимана) с одновременным рывком на Бахмут и расположенную недалеко Константиновку. Чтобы сдавить если не "котлом", то "клещами" украинские войска в Краматорске, являющимся облцентром подконтрольной части Донетчины.

Взятие Константиновки, если продвигаться дальше – это прямая дорога на Покровск, который останется при таком раскладе последним крупным городом, контролируемым украинскими властями на Донетчине. Подобный сценарий соответствует целям Кремля, путина, согласно которым первая часть так называемой "спецоперации" состоит в контроле над Луганской и Донецкой областями в их административных границах. Если по Луганщине оккупанты своего практически добились, то Донетчину они захватили пока примерно наполовину. И получают там жесточайший отпор.

Закончить захват всего Донбасса оккупанты хотят к августу или в августе.

Агрессору, который лезет дальше, Украина может противопоставить только активную, эффективную оборону.

Если оккупантам удастся захватить Донецкую область, ситуация будет развиваться по негативному для Украины сценарию. При таком раскладе рф объявит о завершении первой части "спецоперации" и, скорее всего, перейдет ко второй части – захвату новых областей нашей страны. Причем участие в этом уже может принять и Беларусь.

Так что надо понимать – потеря Донецкой области приведет лишь к увеличению российской агрессии.

Если же мы сумеем отбиться и сорвать планы путина, то можем говорить о контрнаступлении ВСУ в августе-сентябре. И тогда Беларусь будет трудно заставить напасть на Украину.

Так что борьба за Донецкую область – это очень важно стратегически. Не в силу ресурсов, а в силу политических причин и дальнейшего течения войны.