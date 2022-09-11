Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа":

Несмотря на то, что на черном рынке Украины наблюдается временное затишье насчет стоимости иностранных валют, а доллар удерживает среднюю цену в 41,40 грн, есть надежда на укрепление гривны. И этом весьма способствуют позитивные новости с фронта.

Кроме того, НБУ плотно занялся борьбой с теневыми обменниками. Во-первых, ужесточил правила касательно них, во-вторых, расширил возможности официальных обменников. Снял ограничения по продаже. Ранее банки, покупавшие наличную валюту, могли продать только 50% ее. Сейчас можно продать 100%.

Также Нацбанк провел аукцион, продав наличную валюту за безналичную.

Раньше, когда было всё хорошо, когда нашему банку нужна была наличная валюта, он связывался с американским банком (чаще всего Bank of America), заключал договор, проплачивал безнал. И буквально в течение дня самолет привозил в Украину необходимое количество валюты из США.

После начала широкомасштабной российской агрессии это, по понятным причинам, стало невозможно. Теперь самолеты с наличной валютой приземляются не в Украине, а в Польше. А чтобы довести доллары из Польши до Киева, нужен НБУ. По ряду обстоятельств наличную валюту просто так не возят.

Нацбанк видит проблему долларового дефицита – и решает ее. Уверен, он продолжит проводить такого рода аукционы, чтобы не было недостачи валюты в банках. Задача – выбить почву из-под ног теневых обменников.

Цель валютных спекулянтов была, есть и будет – раскачивать рынок, сеять панику, чтобы подорожать продать те же доллары.

Но действия НБУ показывают, что он будет максимально зажимать черный валютный рынок – и помогать официальному. Чтобы курс стабилизировался, а в будущем даже гривня укрепилась. Идея – чтобы курс к обменниках был максимально близок к официальному. Хоть, понятно, быстро это сделать невозможно.