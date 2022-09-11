Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфа":

Незважаючи на те, що на чорному ринку України спостерігається тимчасове затишшя щодо вартості іноземних валют, а долар утримує середню ціну 41,40 грн, є надія на зміцнення гривні. І цьому дуже сприяють позитивні новини з фронту.

Крім того, НБУ щільно зайнявся боротьбою з тіньовими обмінниками. По-перше, посилив правила щодо них, по-друге, розширив можливості офіційних обмінників. Зняв обмеження щодо продажу. Раніше банки, які купували готівкову валюту, могли продати лише 50% її. Нині можна продати 100%.

Також Нацбанк провів аукціон, продавши готівкову валюту за безготівкову.

Раніше, коли все було добре, коли нашому банку потрібна була готівкова валюта, він зв’язувався з американським банком (найчастіше Bank of America), укладав договір, проплачував безготівку. І буквально протягом дня літак привозив в Україну потрібну кількість валюти зі США.

Після початку широкомасштабної російської агресії це, зрозуміло, стало неможливо. Тепер літаки з готівкою приземляються не в Україні, а в Польщі. А щоб довести долари з Польщі до Києва, потрібен НБУ. Через низку обставин готівкову валюту просто так не возять.

Нацбанк бачить проблему доларового дефіциту і вирішує її. Упевнений, він продовжить проводити такі аукціони, щоб не було нестачі валюти в банках. Завдання – вибити ґрунт з-під ніг тіньових обмінників.

Мета валютних спекулянтів була, є і буде – розгойдувати ринок, сіяти паніку, щоб дорожче продати ті самі долари.

Але дії НБУ показують, що він максимально затискатиме чорний валютний ринок – і допомагатиме офіційному. Щоб курс стабілізувався, а надалі навіть гривня зміцнилася. Ідея – щоб курс в обмінниках був максимально близьким до офіційного. Хоча, зрозуміло, це швидко зробити неможливо.