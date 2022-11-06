Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") проанализировал ситуацию с поставками снарядов КНДР в россию

Поставки боеприпасов из Северной Кореи россии. Данные сообщения следует воспринимать с одной стороны со степенью настороженности, с другой, с холодным и расчётливым позитивом.

Настороженность обусловлена тем, что если россия и вправду договорилась с КНДР о поставках боеприпасов, то это отчасти решит её проблематику с дефицитом БК. Но только отчасти. И почему отчасти – в этом как раз и есть часть холодного расчётливого позитива.

Да, у КНДР довольно обширная номенклатура и запасы боеприпасов к артиллерии. Но, проблематика их доставки заключается в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и россией является мост "Дружба", то есть – всего лишь одна логистическая артерия.

Кроме того, у КНДР имеется проблема с таким явлением как техногенный коллапс. Техногенный коллапс, ставший следствием технической и технологической деградации, привёл к тому, что, например, транспортная отрасль там сейчас не в лучшем состоянии и обеспечивать поток курсирующих 24/7 эшелонов с БК они не смогут. Такого потенциала просто нет.

Не исключаю, что в этом процессе могут принять участие РЖД, но решит ли это ряд других проблем?

Дело в том, что нынешний дефицит БК в зоне боевых действий в Украине у РОВ стал возникать, не когда боеприпасы стали заканчиваться, этого окончательно никогда не произойдёт, а когда стало увеличиваться плечо подвоза БК. Сейчас основной поток БК идёт из Центрального и Восточного Военных Округов рф… Улан-Удэ и Уссурийск, 6 тысяч км и 10 тыс. км до границы Украины? Ближний свет.

Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать именно этот путь – более 10 тыс. км до Украины. То есть, проблематику с плечом подвоза эти поставки не решат.

Теперь, по поставкам.

Приведу исключительно ситуативный пример. Представим себе эшелон из 10 вагонов, хотя первый прибывший в россию из КНДР был в составе всего 3 вагонов. Но всё же. Такой эшелон может перевезти в среднем 500 тонн БК. Возьмём для примера снаряд калибра 152-мм. Они, в зависимости от типа, могут быть разного веса, 43 кг или 46 кг и больше. Но, для простоты понимания и расчёта возьмём 50 кг. То есть, один такой эшелон это примерно 10 тыс. выстрелов.

На сегодняшний день РОВ в сутки осуществляют в среднем 20 тыс. выстрелов. То есть, эшелон будут гнать за более чем 10 тыс. километров, чтобы его потенциал выпотрошить за полдня?

Да, именно так. И это многое о чём говорит.

Холодный оптимизм, без эмоций, а основанный исключительно на сухом расчёте, говорит о том, что российское командование находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, лишь бы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск.

В свою очередь, эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать возникшие проблемы у россии с растущим дефицитом БК.