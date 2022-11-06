Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") проаналізував ситуацію з постачанням снарядів КНДР до росії

Постачання боєприпасів з Північної Кореї росії. Дані повідомлення слід сприймати з одного боку зі ступенем настороженості, з іншого, з холодним та розважливим позитивом.

Настороженість обумовлена тим, що якщо росія й справді домовилася з КНДР про постачання боєприпасів, це частково вирішить її проблематику з дефіцитом БК. Але лише частково. І чому частково – у цьому якраз і є частина холодного розважливого позитиву.

Так, у КНДР досить велика номенклатура та запаси боєприпасів до артилерії. Але проблематика їх доставлення полягає в тому, що єдиним залізничним сполученням між КНДР і росією є міст "Дружба", тобто – лише одна логістична артерія.

Крім того, КНДР має проблему з таким явищем як техногенний колапс. Техногенний колапс, що став наслідком технічної та технологічної деградації, призвів до того, що, наприклад, транспортна галузь там зараз не в кращому стані і забезпечувати потік 24/7 ешелонів з БК вони не зможуть. Такого потенціалу немає.

Не виключаю, що в цьому процесі можуть взяти участь РЖД, але чи вирішить це низку інших проблем?

Річ у тому, що нинішній дефіцит БК у зоні бойових дій в Україні у РОВ виникав, не коли боєприпаси почали закінчуватися, цього остаточно ніколи не станеться, а коли почало збільшуватися плече підвезення БК. Зараз основний потік БК йде з Центрального та Східного Військових Округ росії… Улан-Уде та Уссурійськ, 6 тисяч км та 10 тис. км до кордону України? Ближнє світло.

Власне, північнокорейські боєприпаси долатимуть саме цей шлях – понад 10 тис. км до України. Тобто проблематику з плечем підвезення ці поставки не вирішать.

Тепер, по постачанням.

Наведу винятково ситуативний приклад. Уявімо собі ешелон з 10 вагонів, хоча перший, який прибув до росії з КНДР, був у складі всього 3 вагонів. Але все ж. Такий ешелон може перевезти загалом 500 тонн БК. Візьмемо для прикладу снаряд калібру 152 мм. Вони в залежності від типу можуть бути різної ваги, 43 кг або 46 кг і більше. Але, для простоти розуміння та розрахунку візьмемо 50 кг. Тобто один такий ешелон це приблизно 10 тис. пострілів.

На сьогодні РОВ на добу здійснюють у середньому 20 тис. пострілів. Тобто ешелон гнатимуть за понад 10 тис. кілометрів, щоб його потенціал випатрати за півдня?

Так, саме так. І це багато про що говорить.

Холодний оптимізм, без емоцій, а заснований виключно на сухому розрахунку, говорить про те, що російське командування перебуває в настільки відчайдушному становищі, що готове гнати з Північної Кореї боєприпаси, аби хоч якось підтримувати вогневий потенціал своїх військ.

Своєю чергою, ці поставки критично не вплинуть на ситуацію у зоні бойових дій. Вони лише ситуативно, а не цілком і повністю, вирішуватимуть проблеми в росії з дефіцитом БК, який лише зростає.