Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" разъяснил, чего ждать от возможных переговоров

Эта неделя, предшествующая саммиту "Большой двадцатки" (G20), прошла под знаком активизации разговоров о необходимости переговоров между Киевом и Москвой. Причем всё чаще такие месседжи звучат со стороны Запада, в том числе из США.

Но возможные переговоры, о которых пишут западные СМИ, – это не совсем то, что представляется большинству граждан.

Личная встреча делегаций во главе с президентами, рукопожатия, общее фото – это пока совсем не планируется. Позиции сторон еще слишком далеки. А контакты через посредников периодически происходят и сейчас, и их результатом становятся обмены пленными или допуск украинских технических специалистов к регламентным работам на Запорожской АЭС.

Важно и понимание того, чем закончатся переговоры. Большого договора о дружбе и сотрудничестве не будет. Вообще, после Второй мировой войны официально окончание конфликтов никто не объявляет и мирные конференции по типу Версальской или Потсдамской не проводит. Корейская война в 1953 году закончилась договором о перемирии, который подписали даже не политики, а военные. И то, представитель Южной Кореи подписывать даже такой текст отказался. Остальные войны вообще заканчивались без какой-либо формализации.

Даже для любых непубличных и неофициальных переговоров Владимир Зеленский выставляет публичные директивы, которые начинаются с восстановления территориальной целостности Украины и уважения к Уставу ООН. Также акценты сделаны на репарации для реконструкции, наказании военных преступников, гарантиях безопасности на поствоенный период.

Украинская армия наступает, перелом в войне в нашу пользу давно произошел, и украинские власти могут себе позволить это заявлять.

Во время зимнего уменьшения интенсивности боевых действий можно ожидать обмена мнениями в рамках неофициальных рабочих групп в Стамбуле или Эр-Рияде, челночной дипломатии и шпионских игр. Те же корейские переговоры продолжались два года, и в это время война не прекращалась.

Сам факт того, что все стороны рассматривают некие варианты окончания войны, послужит позитивным сигналом для общественных настроений в странах Запада. Соответственно, финансовая и военная помощь Украине будет поступать по графику.