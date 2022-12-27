Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" назвал два альтернативных варианта

В последнее время российское руководство всё чаще поднимает тему переговоров о мире. Вот и президент страны-агрессора Владимир Путин в недавнем интервью заявил, что москва якобы всегда стремилась разрешать споры путем мирных переговоров.

Путин завел Россию в ситуацию цугцванга и теперь пытается найти относительно позитивный выход из этого тупика. Добиться даже минимальных целей войны РФ уже не может. Уйти и признать поражение также не соглашается, так как Кремль понимает разрушительные последствия такого шага. Российское общество не простит капитуляции и будет требовать жестокого наказания для его виновников.

В последних заявлениях российского президента есть важный нюанс – ЧТО может быть предметом переговоров. Российская сторона требует признать за РФ юрисдикцию над частью оккупированных территорий и дать ей паузу для накопления военного потенциала и подготовку к новой войне. Данные условия являются неприемлемыми для нас и союзников.

Украинский президент Владимир Зеленский предлагает свой план мирного урегулирования – формулу мира из 10 шагов, которую обсуждают на многочисленных международных встречах и по которой в ближайшие месяцы может пройти саммит высокого уровня под председательством ООН.

Для России смена политического руководства страны может стать шансом для выхода из войны и снижения эскалации в отношениях с Западом. Политическая ответственность за проигранную военную авантюру была бы возложена на ушедшую команду, хотя они бы получили некие гарантии личной и финансовой безопасности. Новое правительство начало бы переговоры о частичном снятии санкций. Российские элиты всё более понимают, что у них осталось лишь две альтернативы – либо многолетняя война с перспективой развала страны, либо смена лидера и выход на переговоры. Представители РФ периодически заявляют о необходимости гарантий безопасности для России, об этом же говорит и французский президент Эммануэль Макрон.

Гарантиями могут стать обязательства не нападать на территорию Российской Федерации.

Украина и до войны, и после ее начала заявляла, что у нее нет территориальных претензий к РФ, и цель войны для нас – восстановить свою территориальную целостность, но не идти походом на Москву.

Российское общество хотело бы увидеть окончание войны, но не готово признать поражение, в том числе из-за приверженности одному из базовых мифов – "Россия может только побеждать". Поэтому война приводит к социальному напряжению, но не к бунтам.

Несколько более вероятным является пакт элит вокруг необходимости решения проблемы, сепаратные переговоры с Западом и после этого выход на перезагрузку власти в России. Но рассчитывать на такой сценарий Украина не должна, Вооруженные Силы будут продолжать выполнение своих задач, а риски гуманитарных бомбардировок со стороны РФ всё еще остаются высокими.