Экономист и архитектор онлайн-системы бухучета Oblik-SaaS Даниил Монин рассказал, что будет с гривной в 2023 году

Попробую развернуто высказать свое мнение о своих прогнозах по гривне в 2023 году. Но перед тем это сделать сначала приведу для понимания тенденции 2022 года.

Итак, разрушение экономики Украины, логистических коридоров экспорта естественно обвалило украинский экспорт который потеряет почти 40% в 2022-м году.

Импорт же падал не такими быстрыми темпами. С одной стороны энергоресурсы стоили существенно дороже, появился дополнительный импорт военки, с другой стороны выезд 7 млн граждан и резкое падение покупательной способности в Украине резко сдерживает импорт. По итогам 10 месяцев 2022 года импорт товаров превышал экспорт на 10 млрд долларов.

По услугам в 2022 году была тенденция резкого роста импорта услуг. Она вызвана покупками в Европе нашими гражданами товаров и услуг в Европе с расчетами с гривневых карточек в Украине.

Общий дисбаланс по товарам и услугам по итогам 2022 года прогнозируется на уровне -20 млрд долларов.

Кроме этого валюта утекала через покупку валюты населением в кеш около 10 млрд долларов и выводом прибыли из Украины которая сильно сократилась с 18 млрд в 2021 году до 5 млрд долларов.

Весь этот навес под стабильностью гривны покрывался переводами заробитчан в Украину который ожидается на уровне 13 млрд долларов, а также грантами из США и кредитами ЕС и правительств других стран.

В итоге международные резервы к концу года практически выйдут на уровень начала 2022 года (30 млрд долларов)

Если смотреть на все эти процессы с перспективой на 2023 год, то по моему мнению, наш товарный экспорт оценивается на том же уровне, что и в 2022 году. Импорт же, с моей точки зрения, будет подавлен тремя факторами: снижением цен на нефть, которые я оцениваю в диапазоне 70-90 долларов за баррель против 80-130 долларов в 2022-м, снижением покупательной способности граждан (кризис внутри страны будет нарастать), выездом 7-9 млн человек за пределы страны.

Также я ожидаю низкий вывод прибыли из страны, которая в больших убытках и минимизации конвертации гривны в валюту населением, на фоне таких же как в 2022 году перечислений заробитчан в Украину, а также порядка 40 млрд долларов грантов и кредитов прежде всего от США (18 млрд грантов) и 18 млрд кредитов от ЕС и вероятно ещё млрд 5 помощи от МФО и правительств.

Исходя из таких позиций я не вижу причин для девальвации гривны вообще в 2023 году. Более того по моему мнению международные резервы будут нарастать в 2023 году.

Единственное, что может сподвигнуть Национальный банк девальвировать гривну — это конфликт с правительством, который заложил средний курс на 2023 год 42.2. Конвертировать фин.помощь, импортный НДС и акциз в гривну по курсу 36.57 и по курсу 42.2 это разница 15%, которая будет уменьшать доходы бюджета. Поэтому я допускаю что как компромисс между правительством и НБУ, мы увидим девальвацию курса нац валюты до курса 40. Но в целом это коррекция к тому курсу который, и так сейчас сложился в обменных пунктах.

Источник: пост Монина в Facebook