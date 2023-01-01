Економіст та архітектор онлайн-системи бухобліку Oblik-SaaS Данило Монін розповів, що буде з гривнею у 2023 році.

Спробую розгорнуто висловити свою думку про свої прогнози щодо гривні у 2023 році. Але перед тим це спочатку наведу для розуміння тенденції 2022 року.

Отже, руйнація економіки України, логістичних коридорів експорту природно обвалила український експорт, який втратить майже 40% у 2022-му році.

Імпорт падав не такими швидкими темпами. З одного боку енергоресурси коштували суттєво дорожче, з’явився додатковий імпорт воєнки, з іншого боку виїзд 7 млн. громадян та різке падіння купівельної спроможності в Україні різко стримує імпорт. За підсумками 10 місяців 2022 імпорт товарів перевищував експорт на 10 млрд доларів.

За послугами у 2022 році була тенденція різкого зростання імпорту послуг. Вона викликана покупками у Європі нашими громадянами товарів та послуг у Європі з розрахунками з гривневих карток в Україні.

Загальний дисбаланс щодо товарів та послуг за підсумками 2022 року прогнозується на рівні -20 млрд доларів.

Крім цього валюта витікала через купівлю валюти населенням у кеш близько 10 млрд доларів і виведенням прибутку з України, який сильно скоротився з 18 млрд у 2021 році до 5 млрд доларів.

Весь цей навіс під стабільністю гривні покривався переказами заробітчан в Україну, який очікується на рівні 13 млрд доларів, а також грантами зі США та кредитами ЄС та урядів інших країн.

У результаті міжнародні резерви до кінця року практично вийдуть на рівень початку 2022 року (30 млрд. доларів)

Якщо дивитися на ці процеси з перспективою на 2023 рік, то на мою думку, наш товарний експорт оцінюється на тому ж рівні, що і у 2022 році. Імпорт же, на мій погляд, буде пригнічений трьома чинниками: зниженням цін на нафту, які я оцінюю в діапазоні 70-90 доларів за барель проти 80-130 доларів у 2022-му, зниженням купівельної спроможності громадян (криза всередині країни наростатиме), виїздом 7-9 млн осіб за межі країни

Також я чекаю на низький вивід прибутку з країни, яка у великих збитках та мінімізації конвертації гривні у валюту населенням, на тлі таких же як у 2022 році перерахувань заробітчан в Україну, а також близько 40 млрд доларів грантів та кредитів передусім від США (18 млрд грантів) і 18 млрд кредитів від ЄС і ймовірно ще млрд 5 допомоги від МФО та урядів.

Виходячи з таких позицій, я не бачу причин для девальвації гривні взагалі у 2023 році. Щобільше, на мою думку, міжнародні резерви наростатимуть у 2023 році.

Єдине, що може спонукати Національний банк девальвувати гривню, — це конфлікт із урядом, який заклав середній курс на 2023 рік. 42.2. Конвертувати фін.допомогу, імпортний ПДВ та акциз у гривню за курсом 36.57 та за курсом 42.2 це різниця 15%, яка зменшуватиме доходи бюджету. Тому я припускаю що як компроміс між урядом та НБУ, ми побачимо девальвацію курсу нац валюти до курсу 40. Але загалом це корекція до того курсу який, і так зараз склався в обмінних пунктах.

Джерело: пост Моніна у Facebook