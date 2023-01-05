Европа и Америка медленно, но верно демонстрируют, что Киев получит то, о чем не мог мечтать еще год назад

Решение США предоставить Украине ЗРК Patriot, а Франции – передать нам бронемашины Bastion и легкие танки AMX-10RC, говорят о многом. А именно – о том, что Запад медленно, но верно демонстрирует, что нет табу на поставки Киеву тех или иных видов вооружения.

И всё же, к большому сожалению, очень медленно происходят подвижки наших западных партнеров в данном направлении.

Если бы те системы ПВО, которые есть у нас сейчас, появились в Украине в начале прошлого года, мы бы имели куда меньше жертв и разрушений инфраструктуры.

Если бы имели те же реактивные системы залпового огня HIMARS год назад, то были бы куда ближе к освобождению всей своей территории.

Надо понимать, что поставки вооружений – сложный процесс. Это деньги, логистика, внутренние и внешние факторы. И всё же определенные подвижки в головах западных политиков происходят. И под давлением украинской власти, которая довольно последовательно и аргументировано работает в этом направлении. И под давлением общественности в США и Европе.

Давление общественности в значительной степени является результатом системных действий нашего высшего военно-политического руководства. В частности, президента Зеленского с его выступлениями в парламентах стран Запада, на различных форумах и так далее.

Это всё положительно влияет на общественное мнение в тех же Франции и Германии. Что выливается в давление на политиков – и в решения о предоставлении Украине тех или иных видов вооружений.

Важная подвижка, что Франция анонсировала передачу нам боевых бронемашин, а также колесных танков. По сути, это гибрид – сверхтяжелая боевая машина пехоты с вооружением танка.

То, что США рассматривают передачу Украине БМП M2 Bradley с 25-мм автоматической пушкой – тоже важный шаг. Это эффективное средство не только передвижения, но и борьбы на поле боя.

Но нам нужно "дожимать" тему передачи Украине тяжелых танков. Думаю, в конечном итоге канцлер Германии Шольц вынужден будет пойти на этот шаг – и к нам наконец-то пойдут Leopard 2. По этому поводу есть серьезное давление на Шольца в Бундестаге, а также уличное – постоянные акции в поддержку Украины.