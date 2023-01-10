Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" рассказал, с чем связано увеличение поставок техники для Украины от партнеров

Решение наших зарубежных партнеров передать Украине первые партии бронетехники являются ответом на вызов.

Этот вызов – мобилизация в России, в результате которой последует дальнейшее насыщение боевых порядков российской армии большим количеством живой силы.

Модель подобной войны мы видим под Бахмутом и Соледаром.

Ответом на эту модель является повышение качества и насыщение боевых порядков ВСУ современным оружием и боевой техникой.

Похоже, что украинской стороне удалось убедить в этом наших партнеров и последние "красные линии" в отношении поставок бронетехники стираются. Очевидно, что в ближайшие месяцы мы увидим в Украине противостояние западной брони советским образцам техники, стоящим на вооружении рф.