Бронетехника для Украины - это ответ на вызов со стороны россии. "Красные линии" стираются - Денис Попович
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Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" рассказал, с чем связано увеличение поставок техники для Украины от партнеров
Решение наших зарубежных партнеров передать Украине первые партии бронетехники являются ответом на вызов.
Этот вызов – мобилизация в России, в результате которой последует дальнейшее насыщение боевых порядков российской армии большим количеством живой силы.
Модель подобной войны мы видим под Бахмутом и Соледаром.
Ответом на эту модель является повышение качества и насыщение боевых порядков ВСУ современным оружием и боевой техникой.
Похоже, что украинской стороне удалось убедить в этом наших партнеров и последние "красные линии" в отношении поставок бронетехники стираются. Очевидно, что в ближайшие месяцы мы увидим в Украине противостояние западной брони советским образцам техники, стоящим на вооружении рф.
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