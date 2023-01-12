Самое в важное в послевоенном вопросе – какую Украину мы будем восстанавливать?

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" объяснил, в чем проблема с послевоенным восстановлением Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 января заявил, что общая сумма на восстановление Украины на сегодняшний день составляет около 110 млрд грн. Он также обозначил ключевые источники финансирования: конфискованные российские активы; непосредственно денежные средства из государственного бюджета; финансы международных партнеров; деньги доноров, собранные на платформе United24.

Что можно сказать по этому поводу…

Наиболее вероятной величиной расстояния до Альфа Центавра является показатель в 4,367 световых лет. А наиболее вероятное расстояние до Денеба – 1550 световых лет. Но для наблюдателя с Земли эти звезды находятся рядом и являются вершинами осенне-весеннего треугольника.

Вот так и с оценками, озвучиваемыми время от времени, в том числе и премьер-министром, по вопросу стоимости восстановления Украины после войны.

Вы когда-нибудь слышали от украинского чиновника ссылку на методику, по которой осуществлялся расчет необходимых сумм на восстановление ущерба от войны? Или хотя бы пояснение логики оценки ущерба? Я имею в виду в публичной плоскости, для пояснения обществу, украинским налогоплательщикам? Ведь один из источников – это деньги украинских налогоплательщиков, речь о средствах государственного бюджета.

Кстати, а какие названы источники по периоду пользование ими: разовый; временный или постоянный? Кроме источника "средства государственного бюджета", который зависим от иностранной помощи и хронически дефицитен, другие источники знают, что украинский Кабмин определил их в качестве источников финансирования и согласны с этим?

Риторика премьера про 110 миллиардов гривен – это слова о том, что кто-то пообещал предоставить помощи на восстановление в размере порядка 3 миллиардов долларов США. Это мизер мизерный, но 110 миллиардов гривен уже звучат весомо в ситуации полного отсутствия понимания, на что эти средства будут конкретно использованы. Можно предположить, что на дороги. Ведь дороги – любимая игрушка власти, приносящая личную карманную выгоду. По средней стоимости строительства дорог в Украине в рамках "Большого строительства" в размере 750 000 долларов США за 1 км хватит как раз на 4000 км дорог.

Подобные заявления являются, по моему мнению, пиаром и попыткой показать, что исполнительная вертикаль власти существует – и что-то делает на пользу Украине в рамках своих полномочий. В ситуации, когда по замерам социальных настроений своему правительству не доверят почти половина граждан Украины. И даже такой показатель воспринимается как завышенный и не совсем объективный.

Самым важным, на мой взгляд, моментом в вопросе послевоенного восстановления Украины является ответ на вопрос: "А какую Украину мы будем восстанавливать?".

Украину, существующую в модели олигархо-социалистических отношений с преобладанием монополизма в жизненно важных сферах и тотально бедным населением? То есть, в модели довоенной Украины? Или в каком-то другом варианте? Тогда хотелось бы понимать – в каком?

Кто или что будет являться стратегической целью послевоенного восстановления Украины? Граждане Украины и налогоплательщики – или личные карманы небольшой прослойки олигархов, монополистов, государственных чиновников и политиков?

Ответов на эти основополагающие вопросы властью не даны.