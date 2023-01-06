Борьба за место Шмыгаля: кто сейчас претендует занять премьерское кресло

В кулуарах "Телеграфу" назвали пять фамилий, шансы которых возглавить исполнительную власть в Украине серьезно отличаются

В украинском политикуме в последние месяцы активно обсуждается вопрос смены действующего премьер-министра. Источники "Телеграфа" подтверждают, что в настоящее время есть несколько претендентов на этот пост, однако ни у одного из них нет "золотой" акции.

Также собеседники во власти говорят, что любые кадровые перестановки будут возможны уже после зимы. У кого из представителей власти есть шансы сесть в премьерское кресло — читайте в материале.

Один из фаворитов выбыл из гонки?

Следует отметить, что разговоры о перетасовках в Кабмине — процесс постоянный. Осенью, например, тоже ходили слухи, что главу правительства Дениса Шмыгаля могут снять. Среди главных претендентов тогда называли Алексея Чернышева (ныне глава НАК "Нафтегаз України" и вице-премьера — министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова.

Однако тогда во власти передумали менять Шмыгаля. Во-первых, тяжелая зима и отопительный сезон в истории Украины принесли много вызовов на фоне обстрелов россиян. Найти голоса в парламенте для смены главы правительства было сложно.

Во-вторых, кто-то должен аккумулировать весь возможный негатив населения на фоне тех же отключений электричества и других бытовых проблем. Ну и третья причина банальна – Шмигаль устраивает главного актера в украинской политике – президента Зеленского.

Впрочем сейчас, как говорят собеседники во власти, этот вопрос снова актуален.

Какие шансы у Кубракова?

"Почти все обратили внимание на то, что Кубракова взяли в поездку в Штаты с президентом. Некоторые восприняли это как сигнал, что он главный претендент на премьерство, — комментирует "Телеграфу" один из топов во власти. — Кубраков действительно имеет сейчас большой влияние, но назначать его премьером прямо сейчас никто не будет".

Одно из главных кадровых изменений в Кабмине за последнее время — как раз усиление Кубракова. За его назначение вице-премьером проголосовали 263 народных депутата. Это при том, что в тот же сессионный день парламент не нашел голосов на кадровые изменения в комитетах ВРУ из-за бунта части "слуг народа".

В последние месяцы власти снова столкнулись с проблемами из-за нехватки голосов за определенные инициативы. Но за назначение Кубракова голоса были, потому что этот вопрос был лоббирован из Офиса президента.

"Чернышев имел большие шансы стать премьером до февраля, но сейчас он уже не рассматривается как кандидат, — говорит один из нардепов. — Его министерство (речь о Минрегионе — Ред.) фактически отдали Кубракову, но и с ним ситуация неоднозначна".

Еще один из топов власти не под запись добавляет, что перед новым вице-премьером (Кубраковым) встал ряд вызовов.

"У него есть шансы, но ему нужно пройти свежие квесты, которые у него появились. Это Минрегион, таможня. От этого будет многое зависеть, — говорит собеседник "Телеграфа". — Да и Шмыгаль не будет сидеть сложа руки, он сильно укрепился за последнее время", — добавляет чиновник.

Следует отметить, что Кубраков один из тех, кто поддерживает довольно скандальный законопроект 5655 (так называемую "реформу градостроительства), который вызвал большую критику в обществе. Владимир Зеленский законопроект еще не подписал, хотя и сроки, когда президент может наложить на документ свое вето, также прошли.

Кто, кроме фаворитов?

"Сейчас можно сказать, что идет премьерская гонка или борьба вице-, потому что на пост премьера также претендует Свириденко (первый вице-премьер — министр экономики, — Ред.). Впрочем, ее шансы и влияние за последнее время значительно снизились", — комментирует источник среди народных депутатов.

Еще летом среди кандидатов на пост премьера называли также министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Алексея Резникова. Как говорят источники, это действительно обсуждалось, ведь Резников имеет хорошие отношения и поддержку западных партнеров, однако сейчас менять его в должности точно не планируют.

"Федорову это пока неинтересно, у него большой фронт работы в диджитале направлении. Тем более что довольно часто звучит идея проводить выборы онлайн, ему сейчас есть чем заняться", — добавляет собеседник.

Сам Федоров в октябре в интервью "Телеграфу" заявил, что занять премьерское кресло ему не предлагали и дал понять, что в настоящее время таких амбиций действительно нет.

Во всяком случае, несмотря на желание некоторых политиков, вопрос кадровых изменений в Кабмине остается уже на "после зимы". Об этом говорят почти все опрошенные чиновники.