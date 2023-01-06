Боротьба за місце Шмигаля: хто наразі претендує зайняти прем'єрське крісло

В кулуарах називають п'ять прізвищ, шанси котрих очолити виконавчу владу в Україні серйозно різняться

В українському політикумі протягом останніх місяців активно обговорюється питання зміни чинного прем’єр-міністра. Джерела "Телеграфу" підтверджують, що нині є декілька претендентів на цей пост, однак у жодного з них немає "золотої" акції.

Також співрозмовники у владі говорять, що будь які кадрові перестановки будуть можливі вже після зими. Хто з представників влади має шанси сісти в прем'єрське крісло — читайте в матеріалі.

Один з фаворитів вибув з перегонів?

Варто зазначити, що розмови про перетасовки в Кабміні — процес постійний. Восени, наприклад, теж ходили чутки, що голову уряду Дениса Шмигаля можуть зняти. Серед головних претендентів тоді називали Олексія Чернишова (нині голова НАК "Нафтогаз України" та віце-прем’єра — міністра інфраструктури та регіонального розвитку Олександра Кубракова.

Однак тоді у владі передумали міняти Шмигаля. По-перше, найважча зима та опалювальний сезон в історії України принесли багато викликів на фоні обстрілів росіян. Знайти голоси в парламенті для зміни голови уряду було важко.

По-друге, хтось мав би акумулювати весь можливий негатив населення на фоні тих же відключень електрики та інших побутових проблем. Ну і третя причина банальна — Шмигаль влаштовує головного актора в українській політиці — президента Зеленського.

Втім зараз, як кажуть співрозмовники у владі, це питання знову на часі.

Які шанси у Кубракова?

"Майже всі звернули увагу на те, що Кубракова взяли у поїздку в Штати з президентом. Дехто сприйняв це як сигнал, що він головний претендент на прем’єрство, — коментує "Телеграфу" один з топів у владі. — Кубраков дійсно має зараз великий вплив, але призначати його прем'єром прямо зараз ніхто не буде".

Одна з головних кадрових змін у Кабміні за останній час — це якраз посилення Кубракова. За його призначення віце-прем’єром проголосувало 263 народних депутата. Це при тому, що в той же сесійний день парламент не знайшов голосів на кадрові зміни у комітетах ВРУ через бунт частини "слуг народу".

Останніми місяцями влада знову зіштовхнулась з проблемами через недостатність голосів за певні ініціативи. Але за призначення Кубракова голоси були, тому що це питання лобіювали з Офісу президента.

"Чернишов мав великі шанси стати прем’єром до лютого, але зараз він вже не розглядається як кандидат, — каже один з нардепів. — Його міністерство (мова про Мінрегіон — Ред.) фактично віддали Кубракову, але і з ним ситуація неоднозначна".

Ще один з топів влади не під запис додає, що перед новим віце-прем’єром (Кубраковим) постала низка викликів.

"У нього є шанси, але йому треба пройти свіжі квести, які в нього з‘явились. Це Мінрегіон, митниця. Від цього багато що залежатиме, — говорить співрозмовник. — Та й Шмигаль не сидітиме склавши руки, він сильно зміцнився за останній час", — додає високопосадовець.

Варто зазначити, що Кубраков один з тих, хто підтримує досить скандальний законопроєкт 5655 (так звану "реформу містобудування), який викликав велику критику у суспільстві. Володимир Зеленський законопроєкт ще не підписав, хоча і строки, коли президент може накласти на документ своє вето, також пройшли.

Хто окрім фаворитів?

"Зараз можна сказати, що відбуваються прем’єрські перегони або боротьба віце-, бо на пост прем’єра також претендує Свириденко (перший віце-прем’єр — міністр економіки, — Ред.). Втім, її шанси та вплив за останній час значно знизились", — коментує джерело серед народних депутатів.

Ще влітку серед кандидатів на пост прем’єра також називали міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і міністра оборони Олексія Резнікова. Як кажуть джерела, це дійсно обговорювалось, адже Резніков має хороші відносини і підтримку західних партнерів, однак зараз змінювати його на посаді точно не планують.

"Федорову це наразі нецікаво, в нього великий фронт роботи у діджітал напрямі. Тим більше, що досить часто звучить ідея проводити вибори онлайн, йому зараз є чим зайнятись", — додає співрозмовник.

Сам Федоров у жовтні в інтерв'ю "Телеграфу" заявив, що зайняти прем'єрське крісло йому не пропонували і дав зрозуміти, що наразі таких амбіцій дійсно нема.

В будь якому разі, попри бажання деяких політиків, питання кадрових змін в Кабміні залишається вже на "після зими". Про це кажуть майже всі опитані посадовці.