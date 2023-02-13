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Победить нас можем только мы сами. Что не нужно делать украинцам во время войны - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
Дата публикации
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Автор
Конфликты внутри страны дают врагу преимущество Новость обновлена 13 февраля 2023, 22:05
Конфликты внутри страны дают врагу преимущество. Фото Иллюстративное фото

Блогер и бизнесмен Роман Шрайк призвал украинцев не разжигать конфликты внутри страны. Это может негативно повлиять на ход боевых действий

Пока ЗСУ держат удары на фронте, мы начинаем пропускать информационные удары в тылу. Я понимаю, все устали, фильтры забиты даже у тех, у кого они были. Не хочется разбираться, не хочется деталей, хочется излить на что-то эмоции.

Из меня довольно хреновый арестович, но я все равно скажу, что все идет нормально. Более того, я бы даже сказал идет правильно, учитывая, с какой громадиной мы воюем, и что нужно вести себя нелинейно, чтобы ее одолеть.

Победить нас можем только мы сами, если начнем творить хе*ню, пройдя половину дороги к победе.

Пожалуйста, давайте спокойно и с достоинством пройдем этот путь до конца.

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Теги:
#Украинцы #Конфликты #Война в Украине