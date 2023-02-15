Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко считает, что любая встреча "Рамштайн" одинаково опасна для россии и полезна для нас

Формат "Рамштайн", девятая встреча в рамках которого проходила 14-15 февраля, достаточно публичный, но не все детали должны появляться сразу. Наши ожидания касаются танков, бронемашин, самолетов, ракет большой дальности. Всё это позволит разрушать планы рф на любое наступление. Мы уже видели, как россияне кичились летом прошлого года, и как их надежды были похоронены одной аббревиатурой HIMARS. Так будет и здесь.

Генсек НАТО Столтенберг определил приоритеты помощи вкратце: тяжелая техника, боеприпасы, современные средства ПВО. О самолетах пока речь не идет, но были заявления о том, что работа по этому поводу ведется.

Выводы делаются. Процессы постепенно налаживаются. Для более чистого неба нам нужны те же снаряды для зенитных самоходных установок "Гепардов" – но Швейцария не стала идти навстречу. Поэтому Германия уже переходит к самостоятельному производству этих боеприпасов. Прогресс ли это? Да, конечно.

Сегодня, 15 февраля, второй день "Рамштайна". Министр обороны Украины Резников рассказал, что речь будет идти о танках. Может, нам дадут еще? Посмотрим по окончании дня. Или чуть позже.

Что осталось за кулисами – вопрос символический. Даже по танкам есть государства, согласие которых осталось анонимным. И мы должны их понимать. Не все могут выйти и сказать, что уже присылают нам те же танки. Главное, что мы их получим. И что россияне не будут готовы к таким поступлениям в ВСУ, поскольку не имеют нормальной разведки и все события узнают разве что из выпусков новостей. Или постфактум – на поле боя.

Страны-партнеры увеличивают производство снарядов, постепенно готовят нас к успешному контрнаступлению, договариваются о ликвидации преград на пути поставки ВСУ (выбрык Швейцарии и реакция на него – из этой категории). Это означает, что любая встреча "Рамштайн" одинаково опасна для россии и полезна для нас.