Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса объяснил, почему россия не готовит масштабную провокацию на 24 февраля в Украине

Чем ближе 24 февраля – годовщина широкомасштабного вторжения России в Украину, тем больше появляется всякого рода прогнозов. То о вероятном массированном авианалете, то о предполагаемой очередной ракетной атаке, то о новом вторжении.

Я не ожидаю каких-то серьезных рисков к годовщине вторжения. Привязка к символическим датам – она чисто символическая сама по себе. Мне кажется, 24 февраля в этом году ничем не будет отличаться от других дней – в плане рутины боевых действий.

Россияне будут продолжать стараться отхватить территории столько, сколько смогут. Это, а также удержать то, что уже захватили – их главная цель.

Плюс параллельно они, видимо, готовятся к контрнаступлению ВСУ весной-летом, о чём сейчас многие говорят. Основная ставка – и Украины, и россии, и Запада – я так понимаю, делается именно на этот период как на самую активную часть очередной фазы боевых действий, которая должна будет решить исход военной кампании. То есть, чтобы было понятно, за кем осталась инициатива на поле боя, кто какие преимущества получил по результатам почти года войны.