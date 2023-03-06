Блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко предупреждает о возможной блокировке Binance в Украине

Проезжал через Варшаву, встречался с некоторыми людьми. Поляки хотят загнать под санкции "Ашан" и "Леруа Мерлен", которые остались в России и помогают оккупационной армии. Прилетел в США – здесь на "Ашан" всем пофиг, все говорят о Binance и о том, что скоро его не будет, как росы на солнце.

Binance сейчас является самой крупной криптобиржей в мире, сильно децентрализованной, которая действует не столько по правилу "одна рука не знает, что делает другая", сколько по правилу "моя криптохата с краю". "Бинанс" работает с санкционным Ираном (с 2018 года транзакции на $7,8 млрд., почти вся сумма перетекала между биржей и крупнейшим иранским игроком Nobitex, прямо публикующим инструкции по обходу международных санкций). Плюс связи с Китаем, плюс сотрудничество с Россией – в принципе, некоторая нервозность США понятна.

При этом нервность в США имеет интересную особенность: она передается другим странам. Ну, так как-то выходит. Начинает беспокоиться Вашингтон, а через полгода уже полпланеты обсуждает тревожные вопросы. И Украина среди них.

Это я к тому, что пока мы в плане санкций не имели неоднозначных с моральной точки зрения вопросов. Но они будут. И когда США прибьет "Бинанс" – а судя по всему, так будет, и будет достаточно скоро – то и нам придется это делать. Или даже действовать на упреждение. Потому что на одной стороне весов будут удобство для волонтерства и вовлеченность тысяч украинцев, а с другой стороны – сотрудничество "Бинанса" с Россией, Китаем и Ираном и позиция США по этому поводу. Так что выбор будет непростой, но сделать его придется. И угадайте, каким он будет.

P.S Не завидую тому, кому придется принимать решение.

P.P.S Если у вас на Binance деньги лежат, вы хоть тогда за новостями следите, потому что сюрприз может быть неприятным.