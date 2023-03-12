Блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко объяснил, с какими проблемами столкнутся военнослужащие, которые вернутся с фронта

Снова вижу в комментариях классическое "вот ребята с фронта вернутся и наведут порядок". Есть х**вые новости. Так не будет. А если будет, то вам не понравится.

Я даже не говорю о том, что огромная часть интеллектуальной элиты моего поколения, которая должна стать политической элитой, никогда с фронта не вернется. Те, кто должен стать мэрами городов, министрами, реформаторами, депутатами, те, кто хотел бы и мог изменить что-то к лучшему – будут лежать в земле, и их уже много, а будет еще больше. А из тех, кто вернется в живых, будет огромное количество раненых, искалеченных или просто психологически травмированных. Добавьте огромное количество тех, кто вместо продолжения борьбы за страну будет вынужден заново строить свою жизнь: с разрушенным домом, без работы, с забытыми мирными навыками, возможно – без семьи или с проблемами в семье, которые придется решать. Вот вам портрет "потерянного поколения" – не в ремарковском значении, потому что на фронте все поколения присутствуют, а в политическом, потому что те 30+, которые должны эволюционно занять свои места за 3-5 лет, а потом уступить тем, кому сейчас 18 -20, в значительной степени уничтожены войной – как физически, так и морально.

Плюс добавьте, пожалуйста, огромный уровень внутренней агрессии, накопленной в людях и преимущественно не находящей выхода наружу, а затем выплескивающейся на окружающих – и на ветеранов она выплеснется тоже. Это ты сейчас, братец, герой войны, наш котик, гордость, честь и слава. Как только дембельнешься и решишь что-то изменить хоть в собственной деревне, не говоря уже о стране, сразу услышишь о себе, что воевал ты не там и не так, на передке не был, волонтерку пи**ил, и вообще алкаш и наркоман. И готовы к такому психологическому перепаду будет не каждый боец, можете мне поверить. Даже те, кто видел настоящий ад вокруг себя, не всегда смогут оказать сопротивление, когда этот ад им устроят якобы свои.

Откровенно не хочу расписывать дальше, хотя пунктов еще много. Итог у этого один. Если мы хотим перемен к лучшему, поработать придется всем. И не надо перекладывать полную моральную ответственность за изменения на вернувшихся с фронта пацанов и девушек. Голосовать будут не только они, вносить изменения могут не только они, жить в стране будут не только они. Так что или вместе, или никак.

И начинать следует уже сейчас, кстати.

Источник: пост Гудыменко в Facebook